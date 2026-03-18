Tin mới vụ cháy làm hai em nhỏ tử vong tại Vĩnh Long

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà làm hai em nhỏ tử vong tại Vĩnh Long là do chập điện khi sạc bình xe đạp điện.

Vụ cháy xảy ra tại ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, làm hai anh em ruột (12 và 15 tuổi) tử vong, xảy ra sáng 16/3.

Về nguyên nhân ban đầu vụ cháy, sáng 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do chập điện từ việc sạc bình xe đạp điện dẫn đến cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an xã Mỏ Cày cử lực lượng, phương tiện tới hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 1 tiếng khi đám cháy bùng phát, ngọn lửa được dập tắt.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 5h45 phút ngày 16/3, tiệm kinh doanh phụ tùng và sửa chữa xe mô tô, gắn máy của ông H.T.T (SN 1986, ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra hoả hoạn.

Vụ cháy làm hai con ruột của ông T (12 và 15 tuổi) mắc kẹt bên trong nên bị ngạt khói tử vong.

Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Ngay sau vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - Trần Trí Quang đã chỉ đạo ngành chức năng, địa phương khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kết hợp kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao...