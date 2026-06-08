Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Máy bay phải chuyển hướng hạ cánh vì diều sáo gắn đèn

  • Thứ hai, 8/6/2026 20:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một số chuyến bay không thể hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) do phát hiện vật thể gần đường băng và phi công phải chuyển hướng hạ cánh sang Sân bay quốc tế Nội Bài.

Lực lượng chức năng phát hiện các em nhỏ đang chơi thả diều gần đường băng Sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: Vietnam+.

Tổ lái trên chuyến bay hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi lại phát hiện thiết bị không người lái (UAV) hoạt động gần đường cất, hạ cánh nên đã thông báo cho cơ quan chức năng, khiến các chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, lúc 22h23 ngày 7/6, trong quá trình hạ cánh, phi công Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hải Phòng phát hiện UAV drone phát sáng đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy, độ cao khoảng 200 - 300 feet gần đường cất, hạ cánh.

Ngay lập tức, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi phối hợp các cơ quan công an, quân đội, cơ quan trong ngành hàng không truy vết vật thể.

Đến 23h54, đại diện Ban Chỉ huy quân sự phường Hải An (thành phố Hải Phòng) xác định UAV là diều sáo gắn đèn.

Đến 23h58, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng thông báo UAV là diều và đã kéo xuống.

0h10 ngày 8/6, Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi thông báo, hiện tại phi công của Vietnam Airlines chuyến bay Hải Phòng - TP.HCM báo cáo không còn thấy vật thể bay, Đài chỉ huy tại Sân bay Quốc tế Cát Bi quan sát cũng không thấy.

Sau khi tổng hợp thông tin, Tổ An toàn đường cất, hạ cánh quyết định cho sân bay trở lại hoạt động bình thường.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, sự việc trên đã ảnh hưởng 4 chuyến bay. Trong đó, 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, 2 chuyến khác bị chậm giờ cất cánh so với kế hoạch.

Phía Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cũng nhìn nhận, khu vực xung quanh sân bay Cát Bi thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân thả diều sáo, đặc biệt vào mùa hè. Đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn hàng không.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, diều có thể gây uy hiếp nghiêm trọng đến hoạt động bay, nhất là trong giai đoạn tàu bay cất và hạ cánh. Nếu xảy ra va chạm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hành khách và tổ bay.

Để ngăn ngừa các sự cố tương tự, thời gian tới, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khu vực lân cận sân bay đẩy mạnh tuyên truyền quy định về an toàn hàng không. Trọng tâm là nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro từ việc thả diều, điều khiển drone và flycam gần khu vực sân bay.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tiếp tục kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay và ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Cũng trong ngày 7/6, quá trình cất cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tổ lái đã phát hiện có diều thả gần khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài nên thông báo cho Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài (Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam-VATM) và nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.

Theo thống kê của Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài, sự cố phát hiện diều tại Sân bay quốc tế Nội Bài trưa 7/6 khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, 2 máy bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ, gồm một chuyến chờ trên đường cất, hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn; chuyến bay VJC997 phải chờ trên đường cất, hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11h16.

Vào sáng 6/6, do có một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần Sân bay quốc tế Nội Bài, 16 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Gỡ diều mắc lưới điện cao thế, hai học sinh thương vong

Hai học sinh lớp 8 ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên dùng cần câu cá lấy chiếc diều mắc trên lưới điện cao thế, không may bị điện giật, dẫn đến thương vong.

09:42 20/5/2026

Sẽ xử lý người thả diều, bóng bay ảnh hưởng hoạt động bay dịp 2/9

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, đốt và thả đèn trời... làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân dịp 2/9.

10:08 29/8/2025

Máy bay sắp hạ cánh ở Nội Bài, phát hiện 3 chiếc diều bay gần

Trong quá trình chuẩn bị hạ cánh, tổ bay đã phát hiện vật thể là ba chiếc diều đang được thả gần đầu đường cất, hạ cánh nên đã báo cho lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

09:16 11/6/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/lai-tha-dieu-gan-san-bay-cat-bi-nhieu-chuyen-bay-phai-chuyen-huong-ha-canh-post1115170.vnp

Theo Việt Hùng/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thả diều Hải Phòng hoãn chuyến bay uav diều sáo gắn đèn

    Đọc tiếp

    Phat hien gan 40 hai cot thai nhi khi mo duong hinh anh

    Phát hiện gần 40 hài cốt thai nhi khi mở đường

    3 giờ trước 19:13 8/6/2026

    0

    Trong quá trình thi công dự án mở rộng đường Tây Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng và công nhân phát hiện nhiều túi bọc chứa hài cốt thai nhi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý