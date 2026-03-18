Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà ở TP.HCM, nghi do tự thiêu

  • Thứ tư, 18/3/2026 06:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 17/3, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nhà nghi do người đàn ông tự thiêu khiến 3 người trong gia đình bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 3h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc. Nhiều người xung quanh đã hô hoán, tìm cách phá cửa để dập lửa và hỗ trợ người bên trong thoát ra ngoài.

Chay anh 1

Công an làm việc tại hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.

Qua xác minh, căn nhà là nơi ở của ông P.N.P. (53 tuổi). Đám cháy bùng phát từ khu vực gác. Lực lượng chức năng phát hiện ông P. trong nhà vệ sinh tầng trệt, bị bỏng ở tay và ngực, tinh thần không ổn định. Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông P. và vợ là bà T.T.G (51 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, bà G. đang ngủ trên gác thì phát hiện ông P. để quần áo tại khu vực cầu thang, dùng dây kim loại buộc tay nắm cửa rồi châm lửa đốt.

Bà G. cùng hai con trai đã trèo qua cửa sổ, thoát ra ban công. Vụ cháy khiến bà G. bị bỏng ở tay, chân và vùng bụng; người con trai lớn bị bỏng ở tay và chân. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định diện tích cháy khoảng 3 m² trong tổng diện tích căn nhà 60 m². Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 12/3, Công an TP.HCM cảnh báo hành vi tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 11h ngày 8/3, người dân phát hiện khói và lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm trên đường Thái Phiên, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang khoảng 4-5 căn nhà lân cận.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy TP.HCM Công an Vĩnh Lộc Cháy TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý