Cháy nhà ở TP.HCM, nghi do tự thiêu

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 3h sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc. Nhiều người xung quanh đã hô hoán, tìm cách phá cửa để dập lửa và hỗ trợ người bên trong thoát ra ngoài.
Công an làm việc tại hiện trường vụ cháy.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.
Qua xác minh, căn nhà là nơi ở của ông P.N.P. (53 tuổi). Đám cháy bùng phát từ khu vực gác. Lực lượng chức năng phát hiện ông P. trong nhà vệ sinh tầng trệt, bị bỏng ở tay và ngực, tinh thần không ổn định. Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông P. và vợ là bà T.T.G (51 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.
Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, bà G. đang ngủ trên gác thì phát hiện ông P. để quần áo tại khu vực cầu thang, dùng dây kim loại buộc tay nắm cửa rồi châm lửa đốt.
Bà G. cùng hai con trai đã trèo qua cửa sổ, thoát ra ban công. Vụ cháy khiến bà G. bị bỏng ở tay, chân và vùng bụng; người con trai lớn bị bỏng ở tay và chân. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.
Cơ quan chức năng xác định diện tích cháy khoảng 3 m² trong tổng diện tích căn nhà 60 m². Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
