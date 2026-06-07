Truy quét nhóm tuổi teen mang súng, dao đánh võng trên đường

Trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp hè, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều nhóm tuổi teen đi xe không biển số, lạng lách, mang theo dao, kiếm và súng tự chế.

Mới đây, vào khoảng 01 giờ ngày 6/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Quảng Phú, tổ Cảnh sát giao thông số 14 của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên gồm 10 người đi trên 4 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường, trong đó 01 xe chở phía sau 2 người mang theo dao, kiếm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý nhóm, thanh thiếu niên vi phạm TTATGT. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi pháp pháp luật của nhóm thanh, thiếu niên trên, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng các phương tiện để kiểm tra hành chính, tuy nhiên chỉ dừng được 2 phương tiện, 2 phương tiện còn lại đã bỏ chạy. Khẩn trương tiến hành truy vết các phương tiện bỏ chạy, tổ công tác đã bắt giữ thêm một phương tiện và 3 thanh niên.

Tiếp tục xác minh mở rộng các đối tượng có liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Hạc Thành rà soát, phát hiện thêm một vụ gồm 8 thanh, thiếu niên hư, đi trên 3 xe mô tô không gắn biển số, điều khiển xe lạng lách xảy ra vào rạng sáng 05/6/2026 trên địa bàn phường Sầm Sơn. Qua đó, đã triệu tập làm việc với 7 thanh thiếu niên, tạm giữ 3 phương tiện, 1 súng tự chế bắn đạn bi, 1 côn nhị khúc, 5 dao, kiếm.

Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị ra quyết định xử phạt 81,5 triệu đồng đối với các thanh, thiếu niên và phụ huynh. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt 81,5 triệu đồng đối với các thanh, thiếu niên vi phạm và phụ huynh liên quan về các hành vi như giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe không đăng ký, không gắn biển số, lạng lách, đánh võng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.