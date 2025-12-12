Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Diễn tập tấn công, trấn áp tội phạm tại lễ ra quân. Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình phát lệnh ra quân cao điểm từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, huy động tối đa lực lượng và phương tiện ở mức cao nhất. Mục tiêu là không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành điểm nóng an ninh, trật tự; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện.