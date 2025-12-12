Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

|
Thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm, nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong bối cảnh nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra.
Các ngành, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực tài chính, văn hóa, an toàn thực phẩm, môi trường; bảo đảm quyền lợi người lao động, không để phát sinh đình công, tụ tập đông người. Trong ảnh, các đơn vị triển khai lực lượng tham gia diễu hành ra quân.
Lực lượng Công an diễu hành tại lễ ra quân. Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an ninh Đại hội, bầu cử và các lễ hội đầu năm; tấn công mạnh tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự giao thông, phòng ngừa cháy nổ, đua xe, đốt pháo trái phép. Các cơ quan tố tụng phối hợp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Công an TP Huế trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, đòi hỏi hành động mạnh mẽ và chủ động hơn.
Diễn tập tấn công, trấn áp tội phạm tại lễ ra quân. Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình phát lệnh ra quân cao điểm từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, huy động tối đa lực lượng và phương tiện ở mức cao nhất. Mục tiêu là không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành điểm nóng an ninh, trật tự; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện.
Tại buổi lễ, lực lượng Cảnh sát cơ động trình diễn kỹ, chiến thuật tiếp cận mục tiêu, thể hiện bản lĩnh, khả năng phản ứng nhanh, tạo khí thế quyết tâm cho toàn lực lượng. Sau lễ ra quân, các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng, Hải quan, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm lâm, đoàn thể và lực lượng cơ sở đã diễu hành qua các tuyến phố trung tâm.