Ngày đầu năm 2026: Toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn làm 18 người chết

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ (32,88%), giảm 23 người chết (56,10%), giảm 2 người bị thương (4,65%).

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông trên xảy ra trên đường bộ.

"Bến xe" tự phát bủa vây nút giao IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 1/1/2026. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 ôtô, 2.408 môtô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn có 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp; quá khổ giới hạn 37 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp; chở quá số người quy định 48 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 8 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 87 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 4 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng công an đã kiểm soát 7.541 phương tiện (1.184 xe khách, 1.420 xe tải, 1.085 xe con, 301 xe container, 3.407 môtô, 144 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm (183 xe khách, 200 xe tải, 155 xe con, 17 xe container, 702 môtô, 24 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Một số hành vi tập trung xử lý như: vi phạm nồng độ cồn (229 trường hợp); vi phạm ma túy (1 trường hợp); vi phạm tốc độ (419 trường hợp); đi không đúng phần đường, làn đường (32 trường hợp); tránh, vượt không đúng quy định (3 trường hợp); dừng, đỗ sai quy định (95 trường hợp); cơi nới thành thùng xe (3 trường hợp); vi phạm tải trọng (19 trường hợp); vi phạm quá khổ (8 trường hợp); chở quá số người quy định (10 trường hợp); chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (70 trường hợp); giao xe cho người không đủ điều kiện (24 trường hợp); vi phạm khác 548 trường hợp…

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 1 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 39 trường hợp; tước giấy chứng nhận, tem kiểm định 1 trường hợp; tước phù hiệu 5 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 162 trường hợp vi phạm. Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt.

Các trường hợp vi phạm phát hiện qua Hệ thống giám sát do địa phương trực tiếp ghi nhận là 6.145 (trong đó lập biên bản nóng 34 trường hợp; số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 603 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 5.508 trường hợp); gửi thông báo phạt nguội 576 trường hợp. Số trường hợp xử phạt do Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an địa phương khác phát hiện chuyển đến là 157 trường hợp.

Các trường hợp vi phạm phát hiện qua thiết bị nghiệp vụ là 2.782 trường hợp, trong đó lập biên bản nóng 1.835 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội 943 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 25 trường hợp; số trường hợp xử phạt do Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an địa phương khác phát hiện là 156 trường hợp.

Có 1 trường hợp vi phạm bị xử lý qua xác minh, xử lý hình ảnh, video trên mạng xã hội.