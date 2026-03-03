Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.
|
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng 4 người ứng cử ĐBQH khóa XVI dự buổi tiếp xúc cử tri, sáng 3/3 tại UBND xã An Nhơn Tây. Ảnh: Ngô Tùng.
Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
|
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chương trình hành động.
|
Cử tri các địa phương theo dõi buổi tiếp xúc cử tri.
|
Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng.
Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tham gia dâng hương tại các địa chỉ đỏ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34).
Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm
Cuốn sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tác giả có những quan điểm, giải thích mới với những khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ. Các chuyên gia đánh giá cuốn sách có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.