Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

  • Thứ ba, 3/3/2026 12:39 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 12, TP.HCM), tiếp xúc cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Quoc hoi anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng 4 người ứng cử ĐBQH khóa XVI dự buổi tiếp xúc cử tri, sáng 3/3 tại UBND xã An Nhơn Tây. Ảnh: Ngô Tùng.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Quoc hoi anh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chương trình hành động.
Quoc hoi anh 3

Cử tri các địa phương theo dõi buổi tiếp xúc cử tri.
Quoc hoi anh 4

Lãnh đạo TP.HCM tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng.

Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tham gia dâng hương tại các địa chỉ đỏ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34).

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nghỉ công tác từ 1/3

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ khóa XV.

24:1448 hôm qua

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

20 giờ trước

Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm

Cuốn sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tác giả có những quan điểm, giải thích mới với những khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ. Các chuyên gia đánh giá cuốn sách có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quốc gia.

https://tienphong.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-xuc-cu-tri-tai-tphcm-post1824371.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

Quốc hội TP.HCM Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội Quốc hội TP.HCM Tiếp xúc cử tri

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý