Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng trong tháng 1

Nhận định về xu thế thời tiết tháng đầu tiên của năm 2026 (tháng 1/2026), Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng.

Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (phổ biến 40-60 mm).

Đề cập đến tình hình rét, bà Trần Thị Chúc cho rằng không khí lạnh có xu hướng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ này khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Cùng với đó, trong tháng 1, nhiệt độ trung bình tại hầu hết khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, có nơi thấp hơn 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong tháng 1, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới - trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,3 cơn, Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao phía Bắc có khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá và sương mù….

Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.