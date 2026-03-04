TP.HCM miễn phí 100% vé metro và xe buýt trong ngày bầu cử 15/3

Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và hỗ trợ cử tri đi lại thuận tiện trong ngày hội toàn dân, TP.HCM sẽ miễn phí 100% vé metro cho các dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong ngày bầu cử 15/3.

Cụ thể, trong ngày 15/3, TP.HCM sẽ miễn phí vé đi Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và 109 tuyến xe buýt có trợ giá trên toàn địa bàn.

Hành khách sẽ được miễn phí vé đi Metro số 1 trong ngày 15/3.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng miễn phí một số tuyến xe buýt không trợ giá kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Bình Dương, Vũng Tàu và đi Đồng Nai... như 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng) đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự dự phòng và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/Camera để đảm bảo lộ trình xuyên suốt, an toàn.

Thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và tàu điện sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo và các bảng điện tử để cử tri chủ động lựa chọn thời gian đi lại phù hợp.

Năm 2025, TP.HCM cũng miễn phí vé cho người dân đi Metro số 1 trong các dịp lễ như 30/4, 1/5, 2/9 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026. Hoạt động này mang lại hiệu quả tích cực khi sản lượng hành khách tăng 17% so với cùng kỳ, đồng thời tạo trải nghiệm thân thiện cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.