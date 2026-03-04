Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM miễn phí 100% vé metro và xe buýt trong ngày bầu cử 15/3

  • Thứ tư, 4/3/2026 09:04 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và hỗ trợ cử tri đi lại thuận tiện trong ngày hội toàn dân, TP.HCM sẽ miễn phí 100% vé metro cho các dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong ngày bầu cử 15/3.

Cụ thể, trong ngày 15/3, TP.HCM sẽ miễn phí vé đi Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và 109 tuyến xe buýt có trợ giá trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng miễn phí một số tuyến xe buýt không trợ giá kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Bình Dương, Vũng Tàu và đi Đồng Nai... như 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng) đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự dự phòng và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/Camera để đảm bảo lộ trình xuyên suốt, an toàn.

Thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và tàu điện sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo và các bảng điện tử để cử tri chủ động lựa chọn thời gian đi lại phù hợp.

Năm 2025, TP.HCM cũng miễn phí vé cho người dân đi Metro số 1 trong các dịp lễ như 30/4, 1/5, 2/9 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026. Hoạt động này mang lại hiệu quả tích cực khi sản lượng hành khách tăng 17% so với cùng kỳ, đồng thời tạo trải nghiệm thân thiện cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Bí thư TP.HCM: Metro số 2 chắc chắn nhanh hơn Metro số 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết Metro số 2 tiến độ chậm vì nhiều lý do nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

22:37 2/3/2026

Tuyến metro số 2 TP.HCM chính thức khởi công sau 16 năm chờ đợi

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11 km với vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, chính thức khởi công sáng 15/1.

11:44 15/1/2026

TP.HCM lắp 8 thang máy dọc Metro số 1

TP.HCM khởi công lắp đặt 8 thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc Metro số 1, phục vụ người dân, du khách, đặc biệt hỗ trợ người yếu thế đi lại thuận tiện, an toàn.

16:16 5/1/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

