Tuyến metro số 2 TP.HCM chính thức khởi công sau 16 năm chờ đợi

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương được định vị là một trong những trục xuyên tâm quan trọng của hệ thống đường sắt đô thị, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Bằng, đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý Đường sắt đô thị, cho biết tuyến metro số 2 chạy dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh, điểm cuối dự án trong giai đoạn này là ga Tân Bình. Các tuyến đường này luôn có lưu lượng giao thông rất lớn, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong dự án metro số 2 TP.HCM, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương cũng xuất hiện với vai trò nhà đầu tư. Trước đó, Thaco đã đề xuất đầu tư dự án này cùng với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã lựa chọn công nghệ áp dụng cho tuyến metro số 2 theo tiêu chuẩn châu Âu, được đánh giá là tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.

Trước đó, ngày 19/2/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 188/2025/QH15 về một số cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và TP.HCM. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức tổ chức đầu tư phát triển đường sắt đô thị. Tuyến metro số 2 là dự án đầu tiên của thành phố được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 188.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công tuyến metro số 2 phải coi sự an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân là ưu tiên; áp dụng các giải pháp kỹ thuật giảm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông ở mức tối đa.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án metro số 2 đến nay đã đạt tỷ lệ 100%.Theo ghi nhận, diện mạo dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh đã thay đổi hoàn toàn.

Tòa nhà Depot Tham Lương của Metro số 2 (phường Đông Hưng Thuận) đã hoàn thiện phần kiến trúc bên ngoài và được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây là trung tâm vận hành của toàn tuyến, ứng dụng công nghệ điều khiển GoA4, cho phép tàu chạy hoàn toàn không người lái.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài gần 11,3 km, đi qua các tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh... nhằm kết nối trung tâm TP.HCM với khu tây bắc.

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010 nhưng tiến độ liên tục bị lùi lại. Đến nay, công trình sẽ chính thức khởi công vào ngày mai (15/1).

