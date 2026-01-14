Hình hài khu đô thị thể thao Rạch Chiếc 146.000 tỷ khi hoàn thiện

Ngày 15/1 tới, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ chính thức được khởi công. Trong sáng 12/1, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô gần 187 ha, được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 146.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Theo quy hoạch, trọng tâm của dự án là khu văn hóa - thể dục thể thao, gồm sân vận động sức chứa khoảng 65.000-75.000 chỗ, nhà thi đấu đa năng khoảng 18.000 chỗ... cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và các công trình đa năng khác. Quy mô phục vụ tổng thể khoảng 131.000 người.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên của Sun Group. Theo phương án tài chính, nhà đầu tư huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại 85% là vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Nhà đầu tư cũng đề xuất sử dụng 4 khu đất trên địa bàn TP.HCM để thanh toán hợp đồng BT.

Về vị trí, dự án nằm tại phường Bình Trưng, khu vực được bao bọc bởi các trục giao thông lớn gồm đường Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh dự án ghi nhận nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đang triển khai như Eaton Park, The Global City..., với giá căn hộ dao động khoảng 140-200 triệu đồng/m2.

