Đề xuất khởi công metro số 2, cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 ngày 15/1

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP chấp thuận khởi công đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc vào ngày 15/1.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) vào ngày 15/1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung này được Sở Xây dựng TP.HCM trình trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng, giao thông chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Sở Xây dựng, tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) thực hiện theo hình thức đầu tư công, đang được Sở khẩn trương phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào ngày 15/1 theo đúng kế hoạch được UBND TP.HCM phê duyệt, đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Với các dự án cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư. Hiện, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Dự kiến sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các dự án này sẽ sử dụng kinh phí của nhà đầu tư để tổ chức lễ động thổ (không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước).

Để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã tại vị trí công trình thực hiện các nội dung về bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà đầu tư để chuẩn bị tổ chức lễ.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính TP chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đảm bảo đủ điều kiện khởi công và động thổ các dự án.

Cũng theo đề xuất của Sở Xây dựng, Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn TP.HCM sẽ được tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến, phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình. Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại lễ động thổ dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ, Thành ủy và UBND TP.HCM.