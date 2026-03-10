Giá xăng tăng thêm hơn 2.000 đồng, vượt 29.000 đồng/lít

Từ 0h ngày 11/3, giá xăng RON 95 tăng thêm 2.073 đồng mỗi lít lên 29.120 đồng/lít, trong khi dầu diesel cũng tăng thêm 478 đồng lên 30.717 đồng một lít.

Từ 0h ngày 11/3, giá xăng RON 95 tăng lên 29.120 đồng một lít. Ảnh: Trần Hiền.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh trái chiều.

Trong đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.344 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 2.073 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với 2 mặt hàng xăng này lần lượt ở mức 26.570 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và 29.120 đồng/lít với xăng RON 95.

Tương tự, liên Bộ cũng điều chỉnh giá bán lẻ dầu diesel tăng thêm 478 đồng/lít, lên tối đa không quá 30.717 đồng/ lít; giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít xuống 32.385 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg lên 24.707 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, lần đầu sau hơn 3 năm, liên Bộ đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Như vậy, sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95 vẫn ở ngưỡng tương đương với tháng 7/2022. Thời điểm đó, giá xăng dầu biến động mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, dầu diesel cao nhất từ 2019.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới từ 7-9/3 chịu ảnh hưởng từ các thông tin như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran tiếp tục diễn ra. Các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực Vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.

Bên cạnh đó, tâm lý tích trữ nhiên liệu diễn ra ở các quốc gia cũng khiến giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng mạnh so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 27% lên 147,5 USD . Tương tự, dầu diesel thêm 20%, dầu hỏa 4% và mazut 41%.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều hành theo Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3.

Trước đó, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu thô này và bổ sung tới đây, ông ước tính nguồn cung xăng dầu đảm bảo tương đương 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước và nhu cầu thị trường.