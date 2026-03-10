Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

  • Thứ ba, 10/3/2026 21:15 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Ảnh: VIC.

Theo danh sách tỷ phú thế giới 2026 (những người sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên) do Forbes vừa công bố, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), diễn biến sôi động của thị trường tài chính cùng các chính sách tiền tệ thuận lợi, số lượng tỷ phú sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên năm nay đã đạt mức kỷ lục 3.428 người, gồm doanh nhân, nhà đầu tư và người thừa kế, tăng hơn 400 người so với năm 2025.

Không chỉ đông hơn, các tỷ phú thế giới cũng giàu có hơn. Tổng tài sản của nhóm này đạt mức kỷ lục 20.100 tỷ USD, tăng khoảng 4.000 tỷ USD so với năm trước.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 989 người, trong đó 15 người nằm trong top 20 người giàu nhất toàn cầu. Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đứng thứ 2 với 610 tỷ phú, trong khi Ấn Độ xếp thứ 3 với 229 người.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng có 8 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách, với tổng tài sản đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Dẫn đầu danh sách tỷ phú Việt Nam tiếp tục là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Forbes ghi nhận tổng tài sản ròng của vị doanh nhân này ở mức 27,7 tỷ USD, tăng 21,2 tỷ USD so với năm 2025 và xếp thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, lần đầu tiên có hai nữ doanh nhân góp mặt trong bảng xếp hạng này là Phó chủ tịch Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) với khối tài sản 3 tỷ USD và bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là em gái bà Hương, sở hữu 2,1 tỷ USD. Hai nữ doanh nhân này lần lượt xếp thứ 1.406 và 1.982 thế giới.

ty phu anh 1ty phu anh 2

Bà Phạm Thu Hương (trái) và Phạm Thúy Hằng, 2 Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là 2 nữ tỷ phú USD mới tại Việt Nam. Ảnh: VIC.

Nếu xét riêng trong danh sách tỷ phú Việt Nam, bà Phạm Thu Hương hiện đứng thứ 3, còn bà Phạm Thúy Hằng ở vị trí thứ 6. Như vậy, riêng 3 tỷ phú thuộc hệ sinh thái Vingroup đang nắm tổng tài sản khoảng 32,8 tỷ USD, chiếm khoảng 82% tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Group, với khối tài sản 4,2 tỷ USD (+1,4 tỷ USD so với năm ngoái) và đứng thứ 1.011 toàn cầu. Bà Thảo cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, với tài sản chủ yếu đến từ cổ phần tại Vietjet Air (VJC) và HDBank (HDB).

Xếp hạng thế giới Doanh nhân Doanh nghiệpTài sản
(tỷ USD)		 Tuổi
93 Phạm Nhật Vượng Vingroup27,7 57
1011 Nguyễn Thị Phương Thảo Sovico, Vietjet, HDBank4,2 55
1406 Phạm Thu Hương Vingroup3 56
1440 Trần Đình Long Hòa Phát2,9 65
1676 Hồ Hùng Anh Techcombank2,5 55
1982 Phạm Thúy Hằng Vingroup2,1 51
3017 Ngô Chí Dũng VPBank1,2 58
3017 Nguyễn Đăng Quang Masan Group1,2 62

Xếp sau bà Hương, ở vị trí thứ 4, là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản ròng khoảng 2,9 tỷ USD (+0,5 tỷ USD).

Theo sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với tài sản ước tính 2,5 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD. Tiếp đến là Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng - cũng là người lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng này - và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, mỗi người sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD. Tài sản của ông Quang đã tăng 0,2 tỷ USD so với đợt thống kê của năm ngoái.

Forbes cho biết danh sách tỷ phú thế giới này được xây dựng dựa trên việc tính toán tài sản từ giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 1/3/2026.

Hồng Nhung

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

