Tỷ phú duy nhất của Nepal làm giàu từ mì ăn liền

Binod Chaudhary, tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Nepal, làm giàu từ việc kinh doanh mì ăn liền, sau đó mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, bất động sản, ngân hàng…

Binod Chaudhary là tỷ phú Nepal duy nhất góp mặt trong danh sách tỷ phú Forbes. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Binod Chaudhary (sinh năm 1955) nắm giữ chức vụ CEO tập đoàn Chaudhary (CG), hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, thực phẩm, xi măng, bất động sản, khách sạn, năng lượng, bán lẻ đến điện tử.

Với khối tài sản 2 tỷ USD , Chaudhary hiện là tỷ phú Nepal đầu tiên và duy nhất góp mặt trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

Thương hiệu mì Wai Wai nổi tiếng tại nhiều quốc gia

Tỷ phú Chaudhary xuất thân từ một gia tộc kinh doanh có gốc gác Ấn Độ. Ông nội của ông, Bhuramal Chaudhary, một thương nhân dệt may đến từ bang Rajasthan, đã di cư sang Nepal vào thế kỷ 19 và mở một cửa hàng vải nhỏ cung cấp hàng hóa cho giới cầm quyền thời bấy giờ.

Sau đó, cha của Chaudhary đã phát triển cơ ngơi này thành cửa hàng bách hóa đầu tiên của Nepal Arun Emporium.

Là con cả trong 3 anh em, ông từ bỏ kế hoạch du học ngành kiểm toán tại Ấn Độ sau khi cha ông bị bệnh tim và quyết định tiếp quản việc kinh doanh ở tuổi 18.

Khi đó, tập đoàn chỉ có khoảng 400 nhân viên. Sau nhiều năm, con số đã tăng lên 20.000 người và quy mô cũng được mở rộng tại hơn 32 quốc gia trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, phần lớn khối tài sản của ông lại đến từ thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng Wai Wai.

Sau chuyến đi đến Thái Lan, ông tình cờ phát hiện ra sản phẩm mì ăn liền và đó chính là nơi ý tưởng về thương hiệu Wai Wai ra đời. Loại mì này đã tạo nên cơn sốt không chỉ ở Nepal, Ấn Độ mà còn nhiều quốc gia khác, theo Financial Express.

Đầu năm 2025, CG lên kế hoạch huy động vốn trước niêm yết (pre-IPO) cho công ty con tại Ấn Độ - đơn vị sản xuất thương hiệu mì ăn liền Wai Wai. Ảnh: Bloomberg.

Vào đầu năm 2025, CG lên kế hoạch huy động vốn trước niêm yết (pre-IPO) cho công ty con tại Ấn Độ - đơn vị sản xuất thương hiệu mì ăn liền Wai Wai nổi tiếng - trong bối cảnh thị trường IPO Ấn Độ đang sôi động.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, ông Binod Chaudhary cho biết tập đoàn có trụ sở tại Kathmandu sẽ sử dụng nguồn vốn pre-IPO để mở rộng hoạt động, sau đó đưa công ty này lên sàn ngay trong quý I/2026. Tuy nhiên, chi tiết về kế hoạch huy động vốn vẫn chưa được phía tập đoàn tiết lộ.

Wai Wai, hiện nắm giữ 28% thị phần mì ăn liền tại Ấn Độ và đạt doanh thu hàng năm 8 tỷ rupee (tương đương khoảng 95,5 triệu USD ), đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thương hiệu Maggi thuộc Nestlé và Yippee của ITC.

Tập đoàn cũng đang có kế hoạch mở rộng hoạt động sang khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời tìm kiếm cơ hội thâu tóm các doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống trong khu vực.

CG Foods Ấn Độ đặt mục tiêu ra mắt thêm sản phẩm mới, thâu tóm các công ty quy mô nhỏ cũng như hướng tới mức tăng trưởng doanh thu 15% hàng năm để chuẩn bị cho việc niêm yết.

"Ông lớn" trong ngành bất động sản

Bên cạnh mảng thực phẩm, CG còn hợp tác với tập đoàn Taj Hotels của Ấn Độ để sở hữu các khách sạn ở Sri Lanka, Maldives, Thái Lan và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, tập đoàn nắm cổ phần tại Alila, một chuỗi khách sạn boutique cao cấp của châu Á, cũng như phát triển thương hiệu khách sạn riêng mang tên Zinc.

Vào tháng 5, tạp chí Forbes cho biết CG Hospitality đã hợp tác với tập đoàn khách sạn đa quốc gia Marriott để mở rộng sự hiện diện ở Ấn Độ, nhằm tận dụng đà bùng nổ du lịch tại quốc gia Nam Á này.

Theo thỏa thuận công bố, Marriott và Concept Hospitality (công ty quản lý khách sạn thuộc CG Hospitality, đứng sau chuỗi khách sạn The Fern) sẽ phát triển 380 khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới tại Ấn Độ trong vòng 5 năm tới. Hiện tại, The Fern đang vận hành hơn 120 cơ sở trên khắp cả nước.

"Với sự hợp tác này, chúng tôi đặt mục tiêu nâng số khách sạn The Fern lên 500 cơ sở vào năm 2030, qua đó có thể trở thành thương hiệu lớn nhất trong phân khúc tại Ấn Độ. Đồng thời, chúng tôi hướng tới việc mở rộng dấu ấn toàn cầu của CG Hospitality lên 650 khách sạn", ông Rahul Chaudhary, Giám đốc điều hành tập đoàn CG kiêm CEO CG Hospitality cho biết.

Marriott được cho là đầu tư 15 triệu USD vào Concept Hospitality, đánh dấu màn ra mắt toàn cầu của thương hiệu lưu trú phân khúc trung và cao cấp mới (Series by Marriott).

Danh mục khách sạn của The Fern cũng bổ sung 158 khách sạn mà Marriott đang quản lý tại Ấn Độ dưới nhiều thương hiệu khác nhau.

"Thỏa thuận này sẽ giúp Marriott củng cố đáng kể vị thế dẫn đầu tại Ấn Độ - một thị trường tăng trưởng trọng yếu", ông Anthony Capuano, CEO Marriott, nhận định.

Marriott dự báo Ấn Độ sẽ trở thành thị trường lớn thứ 3 của tập đoàn, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc trong vài năm tới, thay vì vị trí thứ 5 hiện nay.

Hiện, CG Hospitality quản lý 195 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm đến chăm sóc sức khỏe tại 12 quốc gia, thông qua các thương hiệu như Taj, Taj Safari và Vivanta.

Công ty cũng vừa đạt thỏa thuận đưa khu nghỉ dưỡng The Farm at San Benito ở Batangas (phía nam Manila, Philippines) gia nhập chuỗi Autograph Collection của Marriott.

Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp rộng 70 ha này dự kiến khai trương trong quý III năm nay. Ông Chaudhary bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình này tại Ấn Độ.

Ngoài lĩnh vực khách sạn, Chaudhary còn nắm cổ phần tại Nabil Bank - ngân hàng tư nhân lớn nhất Nepal.