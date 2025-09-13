Hé lộ thông tin bản di chúc của tỷ phú thời trang Giorgio Armani

Giorgio Armani yêu cầu những người thừa kế phải bán dần "đế chế" thời trang Armani trong vòng 18 tháng, ưu tiên đối tác là thương hiệu thời trang xa xỉ LVMH hoặc mỹ phẩm L'Oreal.

Trong vòng 18 tháng, những người thừa kế phải bán dần đế chế thời trang Armani cho LVMH, L'Oréal. Ảnh: Reuters.

Trong di chúc, nhà thiết kế quá cố Giorgio Armani yêu cầu những người thừa kế từng bước bán đi ngôi nhà thời trang mang tính cách mạng mà ông sáng lập cách đây 50 năm hoặc tìm cách niêm yết trên thị trường, theo Reuters.

Đây là bước khởi đầu cho cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát thương hiệu nổi tiếng và đánh dấu bước ngoặt lớn đối với một đế chế luôn bảo vệ mạnh mẽ sự độc lập và gốc rễ Italy của mình.

"Vua thời trang" Italy trao quyền biểu quyết 30% cho quỹ Giorgio Armani (thành lập năm 2016) và 40% cho Dell'Orco.

Điều này đồng nghĩa họ sẽ cùng nắm 70% quyền kiểm soát tập đoàn thời trang. Quỹ Armani giữ 30,1% cổ phần trong trường hợp niêm yết hoặc bán cổ phần.

"Quỹ Giorgio Armani sẽ không bao giờ nắm dưới 30% vốn, đóng vai trò như người bảo chứng vĩnh viễn cho việc tuân thủ các nguyên tắc sáng lập", Ủy ban điều hành Armani cho biết, đồng thời nói rằng quỹ sẽ đề cử người kế nhiệm Giorgio Armani làm CEO tập đoàn.

HĐQT của quỹ bao gồm đối tác Rothschild Irving Bellotti, cháu trai Armani (Andrea Camerana) cùng 2 nhân vật ngoài gia đình. Người bạn đời Pantaleo Dell'Orco sẽ giữ chức Chủ tịch.

Đồng thời, ông nhắn nhủ những người thừa kế phải bán 15% cổ phần công ty trong vòng 18 tháng. Sau đó, họ phải chuyển thêm 30-54,9% cổ phần cho cùng một bên mua trong 3-5 năm.

Công ty có thể được niêm yết lần đầu ra công chúng (IPO) tại Italy hoặc một thị trường có vị thế ngang hàng. Hiệp hội công chứng Italy cho biết những điều khoản này về cơ bản mang tính ràng buộc và có thể bị đưa ra tòa nếu không thực hiện.

Di chúc cũng nêu rõ quyền ưu tiên chuyển nhượng được dành cho tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH, "gã khổng lồ" mỹ phẩm L'Oréal, tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica hoặc một tập đoàn cùng đẳng cấp khác do quỹ mà Armani lập ra để bảo tồn di sản thời trang. Hiện, cả 3 tập đoàn đều sẵn sàng xem xét khả năng thỏa thuận.

Việc di chúc nhắc rõ đến việc bán cổ phần cũng như gọi tên các tập đoàn niêm yết tại Pháp làm ứng viên tiềm năng là điều bất ngờ.

Trước đó, cố tỷ phú Italy luôn kiên quyết từ chối chia sẻ quyền vận hành hoặc đưa công ty lên sàn, dù các chuyên gia khẳng định thương hiệu vẫn có sức hấp dẫn bất chấp tình hình chững lại của ngành thời trang xa xỉ toàn cầu.

LVMH cho biết họ vinh dự khi được Armani chọn làm đối tác tiềm năng. "Giorgio Armani đã nêu tên chúng tôi như một đối tác tiềm năng cho ngôi nhà thời trang xuất chúng mà ông đã xây dựng. Nếu có cơ hội hợp tác trong tương lai, LVMH cam kết tiếp tục củng cố sự hiện diện và vị thế lãnh đạo toàn cầu", ông Bernard Arnault nói.

EssilorLuxottica, do những người thừa kế của doanh nhân Italy Leonardo Del Vecchio kiểm soát, cũng tuyên bố sẽ cân nhắc thỏa thuận. Trong khi đó, tập đoàn mỹ phẩm Pháp L'Oréal sẽ xem xét về cơ hội lần này. Armani hiện có quan hệ hợp tác thương mại với cả L'Oréal lẫn EssilorLuxottica.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, với vốn hóa khoảng 240 tỷ euro (tương đương 282 tỷ USD ), LVMH có thể chiếm ưu thế lớn.

Các nhà phân tích tại Berenberg nhận định LVMH sẽ thu hút sự quan tâm lớn nhất trong số 3 ứng viên nếu cổ phần Giorgio Armani được rao bán. Họ ước tính LVMH hoàn toàn có thể mua lại Armani, với giá khoảng 5-7 tỷ euro (khoảng 5,9- 8 tỷ USD ) .

Nhà thiết kế huyền thoại người Italy Giorgio Armani qua đời ngày 4/9 ở tuổi 91 mà không có con cái để thừa kế đế chế thời trang. Giới phân tích định giá công ty của ông khoảng 5-12 tỷ euro (tương đương 5,9- 14 tỷ USD ).

Ông để lại một doanh nghiệp với doanh thu 2,3 tỷ euro (tương đương 2,7 tỷ USD ) vào năm 2024. Trong suốt thời gian gắn bó, ông luôn kiểm soát chặt chẽ cả khía cạnh sáng tạo lẫn quản trị của thương hiệu.