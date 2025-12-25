Siêu dự án thể thao quốc gia Rạch Chiếc sắp 'hồi sinh'

Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu - thành viên Sun Group - đề xuất đầu tư khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc theo phương thức PPP, với tổng vốn đầu tư gần 146.000 tỷ đồng.

Siêu dự án thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP Thủ Đức cũ) sắp hồi sinh. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 145.629 tỷ đồng , bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Dự án do UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền, đơn vị đề xuất là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group.

Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100%, không sử dụng ngân sách. Chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đối tác công tư (PPP). Trường hợp Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu không được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, dự án sẽ trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đồng thời đáp ứng các chức năng chuyên môn, phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Khi hoàn thành, nơi này sẽ tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác; đồng thời huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TP.HCM và cả nước.

Bên cạnh chức năng thể thao chuyên nghiệp, dự án còn phục vụ nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của cộng đồng thông qua hệ thống công trình thể thao mở, tiện ích và không gian luyện tập công cộng.

Việc kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại - du lịch - giải trí được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa cho kinh tế khu vực, hình thành điểm đến văn hóa - thể thao - du lịch đặc sắc ở khu vực phía đông TP.HCM.

Dự án được định hướng đầu tư hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư, du lịch thể thao và các hoạt động thương mại liên quan.

Đồng thời, dự án còn tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân địa phương và khu vực lân cận, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Theo UBND TP.HCM, dự kiến nhu cầu sử dụng đất phục vụ dự án khoảng 186 ha, bảo đảm tối ưu hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt và không chồng lấn với các dự án khác.

Về quy mô, dự án sẽ đầu tư xây dựng các khu chức năng gồm: Khu văn hóa - thể dục thể thao, khu dịch vụ - công cộng đô thị, khu cây xanh sử dụng công cộng, khu hạ tầng kỹ thuật - giao thông, và các khu chức năng khác như khu di tích - tôn giáo (khu di tích Bưng Sáu Xã).

Về tiến độ, dự kiến tổng thời gian triển khai dự án khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Trong đó, giai đoạn thực hiện đầu tư khoảng 7 năm kể từ khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và giao đất.

UBND TP.HCM lưu ý tiến độ nêu trên sẽ được điều chỉnh căn cứ theo tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế cho nhà đầu tư; đồng thời, các giai đoạn sau có thể được thực hiện sớm hơn trong trường hợp tiến độ giai đoạn trước được rút ngắn theo tình hình thực tế.

Để đẩy nhanh tiến trình đầu tư, UBND TP.HCM đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị quyết 260/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.