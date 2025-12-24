Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến mới tại khu đô thị 3,5 tỷ USD của Vinhomes ở Tây Ninh

  • Thứ tư, 24/12/2025 16:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) cho biết liên danh chủ đầu tư Vinhomes - VIG của Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng dự án.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) vừa tổ chức họp dân thông báo và lấy ý kiến về điều chỉnh áp giá các thửa đất thực tế có tiếp giáp với đường giao thông trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nhưng hiện nay chưa được tính tiếp giáp.

Đây là nội dung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát, cập nhật bổ sung các tuyến đường vào phương án bồi thường dự án này.

Theo UBND xã Phước Vĩnh Tây, đến nay, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 3.181/6.131 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền trên 6.865 tỷ đồng. Hiện, chủ đầu tư dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

Qua thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều trường hợp kiến nghị được điều chỉnh áp giá bồi thường tiếp giáp đường giao thông, do thực tế có tiếp giáp.

Trong đó, có nhiều trường hợp đã được cập nhật chỉnh lý tiếp giáp đường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ dân thì không có tính tiếp giáp mà tính giá đất bên trong.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha. Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Dự án có tổng chi phí thực hiện lên đến trên 80.000 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng, tương đương tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD. Khu đô thị này giáp ranh TP.HCM, có vị trí chiến lược khi tuyến đường Vành đai 4 đi qua, kết nối cảng Hiệp Phước (TP.HCM) với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Vingroup, Sun Group, Hòa Phát rót triệu tỷ vào loạt dự án mới

Sự kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình ngày 19/12 chứng kiến sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân với vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

26:1563 hôm qua

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu hơn Jack Ma

Đà bứt phá của cổ phiếu VIC đưa tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lên chạm mốc 30 tỷ USD, chính thức vượt tỷ phú Jack Ma trên bảng xếp hạng Forbes.

25:1521 hôm qua

Vingroup đi làm thép, 'vua thép' đi làm bất động sản

Trong khi Tập đoàn Vingroup thể hiện tham vọng lớn với lĩnh vực sản xuất thép, "vua thép" Hòa Phát lại nuôi tham vọng ở mảng bất động sản với siêu dự án 855.000 tỷ đồng.

48:2860 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

Vinhomes Tây Ninh Đồng bằng sông Cửu Long Vingroup Vinhomes Long An Phước Vĩnh Tây VIG Vingroup

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Ai dang nam quyen chi phoi Sacombank? hinh anh

Ai đang nắm quyền chi phối Sacombank?

52 phút trước 17:36 24/12/2025

0

Tại Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm giữ 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu STB.

Xuat hien giao dich 'cat lo' chung cu hinh anh

Xuất hiện giao dịch 'cắt lỗ' chung cư

57 phút trước 17:32 24/12/2025

0

Sau giai đoạn tăng "nóng", thị trường căn hộ xuất hiện giao dịch “cắt lỗ” cục bộ. Tuy nhiên, VARS IRE đánh giá đây là diễn biến sàng lọc tự nhiên, chưa phải dấu hiệu đảo chiều giá.

