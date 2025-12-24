Diễn biến mới tại khu đô thị 3,5 tỷ USD của Vinhomes ở Tây Ninh

UBND xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) cho biết liên danh chủ đầu tư Vinhomes - VIG của Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng dự án.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) vừa tổ chức họp dân thông báo và lấy ý kiến về điều chỉnh áp giá các thửa đất thực tế có tiếp giáp với đường giao thông trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nhưng hiện nay chưa được tính tiếp giáp.

Đây là nội dung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát, cập nhật bổ sung các tuyến đường vào phương án bồi thường dự án này.

Theo UBND xã Phước Vĩnh Tây, đến nay, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 3.181/6.131 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng, với số tiền trên 6.865 tỷ đồng . Hiện, chủ đầu tư dự án đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng.

Qua thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều trường hợp kiến nghị được điều chỉnh áp giá bồi thường tiếp giáp đường giao thông, do thực tế có tiếp giáp.

Trong đó, có nhiều trường hợp đã được cập nhật chỉnh lý tiếp giáp đường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong phương án bồi thường chi tiết cho từng hộ dân thì không có tính tiếp giáp mà tính giá đất bên trong.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha. Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Dự án có tổng chi phí thực hiện lên đến trên 80.000 tỷ đồng , chi phí giải phóng mặt bằng gần 10.700 tỷ đồng , tương đương tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD . Khu đô thị này giáp ranh TP.HCM, có vị trí chiến lược khi tuyến đường Vành đai 4 đi qua, kết nối cảng Hiệp Phước (TP.HCM) với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.