Sun Group lập công ty tài sản số trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa.

Sun Group là doanh nghiệp tiếp theo gia nhập đường đua tài sản số bên cạnh các ông lớn ngành ngân hàng. Ảnh: Pexels.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tài sản số Việt Nam đã được thành lập ngày 21/1, đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng . Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là bên nắm tỷ lệ chi phối với 64% vốn, tương đương góp 640 tỷ đồng .

Phần còn lại do Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới sở hữu 35%, còn CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) nắm giữ 1% còn lại.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.

Hai ngành nghề còn lại bao gồm hoạt động các trang mạng xã hội và hoạt động phân phối nội dung khác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Theo thông tin công bố, người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài sản số Việt Nam là bà Ngô Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời gian 5 năm, trước khi tiếp tục vận hành theo các quy định pháp lý hoàn chỉnh hơn. Các hoạt động được thí điểm bao gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Theo định hướng này, doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng , trong đó ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Riêng 35% vốn phải thuộc về các tổ chức tài chính hoặc công nghệ như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Trong bối cảnh khung pháp lý đang dần hình thành, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã công bố kế hoạch tham gia lĩnh vực tài sản số. Loạt công ty chứng khoán như HDBS, SSI, VPBankS, VIX hay TCBS đã góp vốn thành lập các doanh nghiệp nhằm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Ở khối ngân hàng, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng có kế hoạch tham gia thị trường này khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ MB xây dựng và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Danh sách doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này cũng đang ngày càng mở rộng. Một số cái tên đáng chú ý gồm CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange (Vimexchange); CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank; CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) trong hệ sinh thái VPBank; CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX; hay CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam có liên quan LPBank.

Trong số này, Vimexchange và CAEX là hai doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng để có thể tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa.