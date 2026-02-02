Sàn tiền số lớn nhất thế giới sắp mua 1 tỷ USD Bitcoin

Sàn tiền số Binance thông báo sẽ chuyển đổi lượng stablecoin đang nắm giữ trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin.

Binance sẽ chuyển đổi toàn bộ lượng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin. Ảnh minh họa: Reuters.

Mới đây, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Binance cho biết họ sẽ chuyển đổi toàn bộ lượng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp Secure Asset Fund for Users (SAFU) trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin, theo CoinDesk.

SAFU là quỹ an toàn được Binance thành lập để bảo vệ người dùng trước các tổn thất phát sinh từ những sự cố ngoài dự kiến như các vụ tấn công mạng.

Trong vòng 30 ngày tới, Binance sẽ từng bước chuyển đổi lượng stablecoin nắm giữ trong quỹ sang Bitcoin, đồng thời cam kết duy trì cơ chế kiểm toán thường xuyên.

Binance cũng cho biết trong trường hợp giá Bitcoin biến động mạnh khiến giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD , sàn sẽ bổ sung thêm để đưa quy mô quỹ trở lại mức 1 tỷ USD .

"Đây là một phần trong những nỗ lực dài hạn của Binance nhằm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp tiền số. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các công việc liên quan và từng bước chia sẻ thêm tiến triển với cộng đồng", Binance thông báo trên mạng xã hội X.

Tính đến năm 2025, báo cáo bằng chứng dự trữ (proof-of-reserves) của Binance cho thấy người dùng đang nắm giữ khoảng 163 tỷ USD tài sản tiền mã hóa trên nền tảng này.

Stablecoin là các token có giá trị được neo theo một tài sản tham chiếu bên ngoài, phổ biến nhất là đồng USD. Trong khi đó, Bitcoin là đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hiện vượt 1.600 tỷ USD .

Đáng chú ý, thời gian gần đây, thị trường liên tục chứng kiến nhiều "cú sập" giá của hàng loạt đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 2/2 (giờ Mỹ), Bitcoin đã nhanh chóng quay trở lại trên mốc 76.000 USD , sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ và kiểm tra ở ngưỡng 74.000 USD .

Trong 12 giờ qua, thị trường tiền mã hóa chứng kiến thêm một làn sóng bán tháo do lệnh thanh lý bắt buộc, với tổng giá trị các vị thế đòn bẩy bị xóa sổ lên tới 510 triệu USD . Các vị thế mua (long) chịu thiệt hại lớn nhất, khoảng 391,6 triệu USD , phản ánh tình trạng đặt cược tăng giá quá đông. Trong khi đó, các vị thế bán (short) bị thanh lý 118,6 triệu USD .

Sự mất cân đối này cho thấy áp lực vẫn còn tồn tại khi giá trượt vào vùng thanh khoản mỏng. Bên cạnh đó, việc thanh khoản cạn kiệt khiến các lệnh mua - bán có quy mô không quá lớn cũng đủ tạo ra tác động đáng kể lên giá thị trường.

Ethereum (ETH) dẫn đầu đà giảm trong nhóm các đồng tiền lớn, lao dốc hơn 8% trong vòng 24 giờ, trong khi BNB, XRP và Solana cũng giảm 4-6%. Ngoài ra, Dogecoin (DOGE) và TRON (TRX) ghi nhận mức giảm nhỏ hơn nhưng kéo dài, phản ánh khẩu vị rủi ro suy yếu trên toàn bộ nhóm altcoin vốn hóa lớn.