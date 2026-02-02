Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sàn tiền số lớn nhất thế giới sắp mua 1 tỷ USD Bitcoin

  • Thứ hai, 2/2/2026 18:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sàn tiền số Binance thông báo sẽ chuyển đổi lượng stablecoin đang nắm giữ trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin.

Binance sẽ chuyển đổi toàn bộ lượng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin. Ảnh minh họa: Reuters.

Mới đây, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Binance cho biết họ sẽ chuyển đổi toàn bộ lượng stablecoin trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp Secure Asset Fund for Users (SAFU) trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin, theo CoinDesk.

SAFU là quỹ an toàn được Binance thành lập để bảo vệ người dùng trước các tổn thất phát sinh từ những sự cố ngoài dự kiến như các vụ tấn công mạng.

Trong vòng 30 ngày tới, Binance sẽ từng bước chuyển đổi lượng stablecoin nắm giữ trong quỹ sang Bitcoin, đồng thời cam kết duy trì cơ chế kiểm toán thường xuyên.

Binance cũng cho biết trong trường hợp giá Bitcoin biến động mạnh khiến giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD, sàn sẽ bổ sung thêm để đưa quy mô quỹ trở lại mức 1 tỷ USD.

"Đây là một phần trong những nỗ lực dài hạn của Binance nhằm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp tiền số. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các công việc liên quan và từng bước chia sẻ thêm tiến triển với cộng đồng", Binance thông báo trên mạng xã hội X.

Tính đến năm 2025, báo cáo bằng chứng dự trữ (proof-of-reserves) của Binance cho thấy người dùng đang nắm giữ khoảng 163 tỷ USD tài sản tiền mã hóa trên nền tảng này.

Stablecoin là các token có giá trị được neo theo một tài sản tham chiếu bên ngoài, phổ biến nhất là đồng USD. Trong khi đó, Bitcoin là đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hiện vượt 1.600 tỷ USD.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, thị trường liên tục chứng kiến nhiều "cú sập" giá của hàng loạt đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 2/2 (giờ Mỹ), Bitcoin đã nhanh chóng quay trở lại trên mốc 76.000 USD, sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ và kiểm tra ở ngưỡng 74.000 USD.

Trong 12 giờ qua, thị trường tiền mã hóa chứng kiến thêm một làn sóng bán tháo do lệnh thanh lý bắt buộc, với tổng giá trị các vị thế đòn bẩy bị xóa sổ lên tới 510 triệu USD. Các vị thế mua (long) chịu thiệt hại lớn nhất, khoảng 391,6 triệu USD, phản ánh tình trạng đặt cược tăng giá quá đông. Trong khi đó, các vị thế bán (short) bị thanh lý 118,6 triệu USD.

Sự mất cân đối này cho thấy áp lực vẫn còn tồn tại khi giá trượt vào vùng thanh khoản mỏng. Bên cạnh đó, việc thanh khoản cạn kiệt khiến các lệnh mua - bán có quy mô không quá lớn cũng đủ tạo ra tác động đáng kể lên giá thị trường.

Ethereum (ETH) dẫn đầu đà giảm trong nhóm các đồng tiền lớn, lao dốc hơn 8% trong vòng 24 giờ, trong khi BNB, XRP và Solana cũng giảm 4-6%. Ngoài ra, Dogecoin (DOGE) và TRON (TRX) ghi nhận mức giảm nhỏ hơn nhưng kéo dài, phản ánh khẩu vị rủi ro suy yếu trên toàn bộ nhóm altcoin vốn hóa lớn.

Anh Nguyễn

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

