Quỹ 10 tỷ USD của Binance cân nhắc mở cửa cho nhà đầu tư

Công ty đầu tư 10 tỷ USD của nhà đồng sáng lập Binance Triệu Trường Bằng đang cân nhắc mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài.

YZi Labs, một trong những nhà đầu tư tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đang cân nhắc chuyển đổi thành quỹ đầu tư mở. Ảnh: Reuters.

YZi Labs, được tách ra từ Binance hồi tháng 1, là một trong những nhà đầu tư tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Đơn vị này quản lý tài sản cá nhân của tỷ phú Triệu Trường Bằng (thường gọi là CZ) và một nhóm nhỏ các lãnh đạo cao cấp đầu tiên của Binance, trong đó có đồng sáng lập Yi He - người bạn đời lâu năm của ông Triệu.

Trước đây, YZi từng thu hút khoảng 300 triệu USD vốn đầu tư bên ngoài vào năm 2022, nhưng sau đó đã hoàn trả một phần số tiền này. Hiện YZi đầu tư vào các startup tiền mã hóa, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo (AI) và không loại trừ khả năng chuyển đổi thành một quỹ đầu tư.

"Quỹ được rất nhiều nhà đầu tư bên ngoài quan tâm và chúng tôi sẽ xem xét chuyển đổi thành quỹ đầu tư mở cho nhà đầu tư bên ngoài. Chỉ là chúng tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó vào lúc này", Ella Zhang - người đứng đầu YZi Labs - thông tin với Financial Times.

"Ở lĩnh vực AI và biotech, chúng tôi vẫn đang xây dựng đội ngũ. Khi có đủ chuyên môn và sự tự tin cần thiết, chúng tôi sẽ mở cửa cho nhà đầu tư bên ngoài", Zhang nói thêm, và cho biết đây sẽ là một "trọng trách" của công ty.

Nếu YZi quyết định nhận tiền từ các nhà đầu tư Mỹ trong tương lai, đơn vị này sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

Tỷ phú Triệu Trường Bằng đồng sáng lập Binance năm 2017 và công ty này đã phát triển thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đem lại cho ông khối tài sản ước tính hơn 80 tỷ USD theo Forbes nhờ sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Năm 2023, ông Triệu bị kết án hình sự tại Mỹ với cáo buộc không thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống rửa tiền. Binance cũng nhận tội liên quan tới rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời đồng ý nộp hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn này đã không báo cáo "hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ" liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và các nhóm khủng bố như al-Qaeda và Isis.

Ông Triệu sau đó đã từ chức tại Binance và thụ án tù trong 4 tháng. Sau khi mãn hạn tù, ông đang xin lệnh ân xá từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Với các động thái khuyến khích giao dịch tiền mã hóa của các cơ quan quản lý Mỹ dưới thời ông Trump, Ella Zhang cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đề xuất một "buổi demo riêng" về một số công ty do YZi hậu thuẫn sau khi Chủ tịch SEC không thể dự buổi thử nghiệm của quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York hồi tháng trước. Zhang nhận xét nhiều ủy viên SEC, trong đó có Paul Atkins "rất cởi mở".

Nhiều doanh nhân trong lĩnh vực tiền mã hóa từng rời Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đang quay trở lại Thung lũng Silicon, bởi chính sách chung của chính quyền hiện nay là muốn thúc đẩy Mỹ trở thành thủ phủ của tiền mã hóa.

Bà Ella Zhang, người gia nhập Binance năm 2018 và từng sáng lập Binance Labs - kênh đầu tư của Binance trước khi tách hẳn thành YZi Labs - cho biết đầu tư 10 tỷ USD trong mảng tiền mã hóa, và có thể còn hơn thế, là việc không đơn giản. "CZ nói rằng thách thức lớn là chiến lược triển khai. Thật sự rất khó để tìm đủ tài sản tốt đáp ứng tiêu chí của chúng tôi", bà nói.

Dù tỷ phú Triệu không còn điều hành chính thức tại Binance sau khi bị cấm can dự vào quy trình quản trị, ông vẫn là cổ đông lớn nhất và là người ủng hộ tích cực, đồng thời tiếp tục quảng bá BNB - token gốc của blockchain do Binance phát triển.

Bà Zhang từ chối tiết lộ danh tính các nhà đầu tư đã rót vốn 3 năm trước, nhưng cho biết quỹ sau đó "hoàn trả một phần" số tiền, lý do là số vốn quản lý đã quá lớn. "Nhu cầu rất cao, nhiều nhà đầu tư bên ngoài muốn cùng đầu tư với chúng tôi. Với phần lớn dự án chúng tôi tham gia, chúng tôi không vội rút vốn nên rất khó để đạt được kỳ vọng của họ", bà nói.

Gần đây, YZi Labs đã rót vốn vào một số công ty được gọi là "ngân khố tiền mã hóa" - các doanh nghiệp sử dụng công ty đại chúng để huy động tiền nhằm mua token. Quỹ này đang hậu thuẫn một thương vụ trị giá 1 tỷ USD liên quan đến các cựu lãnh đạo của Bitmain, nhà sản xuất thiết bị đào bitcoin Trung Quốc. Và vào tháng 7 đã dẫn dắt vòng huy động vốn 500 triệu USD nhằm biến một công ty bán vape niêm yết trên Nasdaq thành ngân khố tiền mã hóa cho BNB.

Bà Zhang cho biết YZi đã nhận các đề xuất từ "hơn 50 nhóm nhà đầu tư" muốn gom token giữa cơn sốt gọi vốn mùa hè. Khoảng 70% danh mục đầu tư của quỹ hiện là tài sản kỹ thuật số, song mối quan tâm với AI và robot cũng tiếp tục gia tăng.

"Tầm nhìn của CZ là robot sẽ hỗ trợ con người thực hiện công việc, và các giao dịch của chúng sẽ được thực hiện qua ví tiền số", bà nói.

Đội ngũ 12 người của YZi Labs theo đuổi chiến lược "rất dài hạn", Zhang nhấn mạnh. "Chúng tôi không giống các quỹ mạo hiểm khác chỉ quan tâm đến bội số lợi nhuận theo từng năm".