Người đứng sau doanh nghiệp sữa được phong danh hiệu Anh hùng Lao động

CTCP Thực phẩm Sữa TH - đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK - vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TH do bà Thái Hương dẫn dắt.

Nhà sáng lập Thái Hương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của CTCP Thực phẩm Sữa TH từ Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TH.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. Trong số các đơn vị được vinh danh có CTCP Thực phẩm Sữa TH.

CTCP Thực phẩm Sữa TH là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh sữa, được thị trường biết đến thông qua thương hiệu TH true Milk. Doanh nghiệp giữ vai trò trọng yếu trong chuỗi giá trị sữa của hệ sinh thái TH, đảm nhiệm khâu chế biến và đưa sản phẩm ra thị trường.

Công ty được thành lập năm 2009, khi ngành sữa Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào sữa bột nhập khẩu và sữa hoàn nguyên. TH tập trung vào sữa tươi với mô hình sản xuất khép kín, sử dụng nguồn nguyên liệu từ các trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp vận hành nhà máy chế biến sữa công nghệ cao tại Nghệ An với công suất lớn, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên phạm vi toàn quốc.

Đến cuối năm 2010, những sản phẩm sữa tươi đầu tiên mang thương hiệu TH true Milk ra mắt thị trường. Đến nay, danh mục sản phẩm của công ty bao gồm sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, sữa hạt, sữa công thức, nước uống và một số sản phẩm thực phẩm liên quan đến sữa.

Bên cạnh hệ thống phân phối qua các kênh bán lẻ hiện đại và truyền thống, doanh nghiệp phát triển chuỗi cửa hàng TH true mart, qua đó mở rộng độ phủ và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Nhà sáng lập thương hiệu là bà Thái Hương (sinh năm 1958), hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (HNX: BAB).

Theo công bố, bà Thái Hương đang nắm giữ gần 35 triệu cổ phiếu BAB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,295%. Với mức giá đóng cửa ngày 26/12 là 12.100 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phần này ước tính khoảng 423 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bac A Bank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 2.468 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 654 tỷ đồng , tăng nhẹ gần 4 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của Bac A Bank vượt 191.964 tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm. Song song đó, tổng nợ phải trả của ngân hàng tăng hơn 16%, lên 179.190 tỷ đồng .

Năm 2020, với những đóng góp nổi bật cho xã hội và cộng đồng, bà Thái Hương đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đến năm 2022, bà tiếp tục được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ trên 50 tuổi có ảnh hưởng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ tập trung thị trường trong nước, Tập đoàn TH còn mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp hiện là nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp tại Liên bang Nga, với các dự án trang trại bò sữa, nhà máy chế biến và chuỗi cung ứng thực phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao tại nhiều địa phương như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và khu vực Viễn Đông.

Theo công bố, các trang trại của TH tại Nga hiện có tổng đàn bò sữa gần 10.000 con, với năng suất và chất lượng sữa ở mức cao so với mặt bằng địa phương.

Những đóng góp của cá nhân nhà sáng lập và doanh nghiệp trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nga đã được phía Nga ghi nhận. Ngày 4/11, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, nhằm ghi nhận vai trò của bà trong thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh lương thực và phát triển bền vững.