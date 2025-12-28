Chính phủ Bồ Đào Nha dùng 'tư duy Ronaldo' để kích cầu

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro kêu gọi toàn xã hội áp dụng "tư duy Cristiano Ronaldo" nhằm thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ronaldo được dùng làm hình mẫu để phát triển kinh tế Bồ Đào Nha.

Trong bài phát biểu về định hướng phát triển đất nước, ông Montenegro thẳng thắn lấy Ronaldo làm hình mẫu cho tư duy phát triển kinh tế. Theo nhà lãnh đạo này, những phẩm chất giúp Ronaldo vươn tới đỉnh cao thế giới không chỉ phù hợp với thể thao, mà còn là chìa khóa cho sự bứt phá của doanh nghiệp và người lao động.

Thủ tướng Montenegro nhấn mạnh: "Tư duy Ronaldo không nằm ở tài năng bẩm sinh, mà được xây dựng từ kỷ luật khắt khe, tinh thần cầu tiến không ngừng và việc từ chối thỏa hiệp với sự tầm thường. Giống như cách Ronaldo liên tục tái tạo bản thân, phá vỡ giới hạn tuổi tác và duy trì phong độ đỉnh cao, nền kinh tế Bồ Đào Nha cũng cần rũ bỏ tâm lý an phận, dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn".

Lời kêu gọi được đưa ra trong thời điểm Bồ Đào Nha đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Theo ông Montenegro, quốc gia cần vượt qua sự khiêm tốn hay mặc cảm về quy mô, để tự tin bước ra sân chơi toàn cầu. Ronaldo, xuất thân từ một đất nước nhỏ nhưng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, là minh chứng rõ ràng cho khả năng bứt phá đó.

Áp dụng vào thực tiễn, ông Montenegro cho rằng "tư duy Ronaldo" đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất, đổi mới liên tục và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Thông qua việc gắn kết hình ảnh một biểu tượng thể thao với chiến lược vĩ mô, Thủ tướng Montenegro đặt ra chuẩn mực mới cho thành công quốc gia. Đó là sự xuất sắc, kỷ luật và khát vọng chiến thắng trên mặt trận kinh tế.