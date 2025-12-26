Cảnh tượng khó tin ở trận đấu có Ronaldo

Dù Cristiano Ronaldo tái xuất trong chiến thắng 5-1 của Al Nassr, khán đài sân Al-Awwal Park phủ một gam màu trầm lắng khi chỉ có 8.575 khán giả đến sân theo dõi.

Trận đấu của Ronaldo có lượng khán giả khiêm tốn.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại của Ronaldo trong màu áo Al Nassr sau gần một tháng nghỉ ngơi khép lại với chiến thắng đậm đà 5-1 trước Al Zawraa. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là bầu không khí trầm lắng trên các khán đài sân Al-Awwal Park.

Theo thống kê từ ban tổ chức, chỉ có 8.575 khán giả đến sân theo dõi trận đấu. Con số khiêm tốn nếu đặt cạnh sức hút vốn có của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo ra sân tại AFC Champions League Two mùa này. Trước đó, ban huấn luyện Al Nassr chủ động không sử dụng CR7 ở các trận vòng bảng nhằm giữ thể lực cho giai đoạn knock-out khốc liệt.

Khi đội bóng Saudi Arabia sớm giành vé đi tiếp, Ronaldo được tung vào sân để làm quen với nhịp độ thi đấu tại sân chơi châu lục. Dẫu vậy, sự trở lại của chủ nhân 5 Quả bóng vàng không đủ để lấp đầy các khán đài, tạo nên hình ảnh về bầu không khí có phần lạnh lẽo.

Trên sân, Al Nassr hoàn toàn áp đảo khi hủy diệt đối thủ 5-1. Ronaldo cũng kịp tạo dấu ấn khi thực hiện pha kiến tạo tinh tế để Joao Felix ghi bàn. Tuy nhiên, việc chỉ hơn 8.500 khán giả tới sân để lại dấu hỏi lớn về sức hút của giải đấu, ngay cả khi Ronaldo hiện diện trên sân cỏ.

