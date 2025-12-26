Khối tài sản của cầu thủ giàu gấp 15 lần Ronaldo

Cristiano Ronaldo là tỷ phú bóng đá, nhưng vẫn lép vế trước Faiq Bolkiah với khối tài sản gấp 15 lần siêu sao người Bồ Đào Nha.

Bolkiah giàu hơn Ronaldo gấp nhiều lần.

Ronaldo là một trong những vận động viên kiếm tiền giỏi nhất lịch sử thể thao. Tuy nhiên, ngay cả khi đã gia nhập "câu lạc bộ tỷ phú", siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn rất xa mới chạm tới danh xưng cầu thủ giàu nhất thế giới.

Bản hợp đồng mới với Al Nassr giúp Ronaldo bỏ túi khoảng 492 triệu bảng trong hai năm, nối tiếp thỏa thuận trị giá 173 triệu bảng mỗi mùa ký từ năm 2023. Theo Bloomberg, tổng tài sản ròng của Ronaldo tăng lên mức 1,4 tỷ USD (khoảng 1,045 tỷ bảng). Ở tuổi 40, CR7 thậm chí còn nuôi tham vọng sở hữu nhiều CLB bóng đá trong tương lai.

Tuy nhiên, con số ấy trở nên nhỏ bé nếu đặt cạnh Faiq Bolkiah, cựu cầu thủ từng ăn tập tại Chelsea. Bolkiah hiện khoác áo CLB Ratchaburi ở Thai League và sở hữu khối tài sản được cho là lên tới 16 tỷ bảng, gấp 15 lần Ronaldo.

Cầu thủ 27 tuổi là cháu trai của Quốc vương Brunei, đồng thời là một trong những người thừa kế của gia tộc có tổng tài sản ước tính khoảng 200 tỷ bảng.

Faiq Bolkiah (trái) là cầu thủ giàu nhất thế giới.

Sinh ra tại Los Angeles nhưng lớn lên ở Anh, Bolkiah trưởng thành qua các lò đào tạo của Southampton, Chelsea và Leicester City. Dù không thể ra mắt đội một tại Premier League, anh từng là đồng đội của Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham ở Chelsea.

Năm 2020, Bolkiah sang Bồ Đào Nha khoác áo Maritimo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể, trước khi chuyển sang Thái Lan. Trong thời gian thi đấu cho Chonburi, anh ra sân 32 trận, ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo, rồi gia nhập Ratchaburi.

Cựu đồng đội Ruben Sammut tiết lộ với The Athletic rằng Bolkiah luôn sống khiêm tốn, hoàn toàn không phô trương thân thế hoàng gia. "Chúng tôi thường đùa vui về việc cậu ấy là hoàng tộc, nhưng ai cũng hiểu Bolkiah chơi bóng đơn giản vì tình yêu với môn thể thao này", Sammut chia sẻ.

Giàu có bậc nhất thế giới, nhưng với Bolkiah, bóng đá chưa bao giờ chỉ là một cuộc dạo chơi.

