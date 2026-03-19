Chelsea ra quyết định với HLV Rosenior

Truyền thông Anh xác nhận nhà cầm quân 41 tuổi chắc chắn được Chelsea giữ lại ít nhất đến hết mùa giải.

Vị trí của HLV Rosenior vẫn an toàn cho tới cuối mùa.

Rosenior mới tiếp quản đội bóng khoảng 10 tuần và sẽ có thêm thời gian để chứng minh năng lực, bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ người hâm mộ. Thậm chí khả năng Rosenior tiếp tục tại vị vẫn được cân nhắc ngay cả khi Chelsea không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Ban lãnh đạo Chelsea không muốn lặp lại những quyết định vội vàng, đặc biệt sau thất bại nặng nề trước PSG ở Champions League. Một yếu tố quan trọng khác là uy tín của giới chủ. Sau khi chia tay Maresca và đưa Rosenior về từ Strasbourg, việc sa thải HLV ở thời điểm hiện tại được xem là thiếu hợp lý, nhất là khi không có nhiều ứng viên thay thế chất lượng.

Trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi chỉ kém Liverpool 1 điểm trong cuộc đua top 5. Tuy nhiên, nếu không thể giành vé Champions League, tương lai của Rosenior sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Không chỉ băng ghế huấn luyện, lực lượng của Chelsea cũng đứng trước nguy cơ xáo trộn. Tiền vệ Enzo Fernandez đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Sau thất bại trước PSG, cầu thủ này thậm chí không cam kết tương lai lâu dài tại Stamford Bridge.

Dù Chelsea khẳng định không có ý định bán trụ cột như Fernandez hay Cole Palmer, việc giữ chân những ngôi sao lớn không dễ dàng nếu đội bóng không đạt mục tiêu. Trong bối cảnh đó, cuộc đua vào top 5 sẽ mang ý nghĩa quyết định cho cả tương lai HLV lẫn đội hình Chelsea.