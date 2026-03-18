Chalobah bàng hoàng khi cổ chân lật ngược

Trevoh Chalobah khiến người hâm mộ rùng mình khi chia sẻ hình ảnh chấn thương sau trận thua nặng của Chelsea trước PSG rạng sáng 18/3.

Trevoh Chalobah trở thành tâm điểm sau thất bại 0-3 của Chelsea trước Paris Saint-Germain tại lượt về vòng 1/8 Champions League, khi anh dính chấn thương nghiêm trọng ở những phút cuối trận.

Hậu vệ 26 tuổi phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với Achraf Hakimi. Tình huống không được phát lại trên truyền hình, nhưng hình ảnh sau đó cho thấy mức độ đáng lo ngại khi bàn chân của Chalobah bị vặn lệch gần như 180 độ.

Trên mạng xã hội, Chalobah đăng tải bức ảnh chấn thương kèm thông điệp đầy cảm xúc: “Mắt cá của tôi đáng ra đã gãy”.

Anh cho rằng mình may mắn khi không gặp tổn thương nghiêm trọng hơn, đồng thời bày tỏ niềm tin tôn giáo sau tình huống suýt gây hậu quả nặng nề. Trong bài đăng của mình, anh chỉ có thể kết thúc bằng câu "Cảm ơn Chúa đã bảo vệ con" như một cách bày tỏ cảm nhận mình quá may mắn.

Theo mô tả, chân phải của Chalobah bị kẹt xuống mặt cỏ trước khi chịu lực đè từ Hakimi, khiến mắt cá bị xoắn mạnh. Các cầu thủ hai đội lập tức thể hiện sự lo lắng, trong khi đội ngũ y tế phải vào sân xử lý khẩn cấp.

HLV Liam Rosenior xác nhận Chalobah sẽ được kiểm tra thêm. "Chúng tôi sẽ chụp chiếu và đánh giá kỹ. Hy vọng tình hình không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu", ông nói sau trận.

Chấn thương của Chalobah càng khiến Chelsea thêm khủng hoảng lực lượng. Đội trưởng Reece James trước đó đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trong khi Malo Gusto vắng mặt vì bệnh.

Ở trận gặp PSG, Chalobah được bố trí đá hậu vệ phải trong bối cảnh đội hình sứt mẻ. Tuy nhiên, anh không thể hoàn tất trận đấu, khép lại một đêm đáng quên tại Stamford Bridge.

Thất bại chung cuộc 2-8 sau hai lượt trận đã chấm dứt hành trình Champions League của Chelsea. Giờ đây, đội bóng thành London phải nhanh chóng ổn định lực lượng trước chuyến làm khách tới Everton, khi áp lực cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ngày càng lớn.

