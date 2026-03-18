Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Enrique là 'hung thần' của Premier League

  • Thứ tư, 18/3/2026 06:22 (GMT+7)
Luis Enrique một lần nữa mang đến nỗi ám ảnh cho các đội bóng Anh, sau khi giúp PSG đè bẹp Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8 Champions League 2025/26.

Enrique thực sự là “khắc tinh” của các đội bóng Anh ở giai đoạn knock-out Champions League.

Rạng sáng 18/3, Chelsea thua PSG 0-3 trên sân nhà, qua đó dừng chân ở vòng 16 đội với tổng tỷ số 2-8. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất của "The Blues" trong một cặp đấu hai lượt ở cúp châu Âu.

Với chiến thắng đậm đà trước Chelsea, Enrique tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng của mình trước các đội bóng Anh ở giai đoạn knock-out Champions League.

Tính trong khuôn khổ Champions League, HLV này luôn vượt qua các đại diện Premier League khi đá theo thể thức loại trực tiếp (hai lượt). Marca gọi Enrique là “hung thần” cho các đội bóng Anh tại Champions League.

Từ thời dẫn dắt Barcelona đến gần đây là PSG, Enrique luôn tìm ra cách để “hóa giải” lối chơi của các CLB Anh. Ở mùa giải 2014/15, Barcelona của Enrique hạ Manchester City 3-1 ở vòng 1/8 Champions League.

Sang mùa giải 2015/16, Barcelona của Enrique tiếp tục hủy diệt đại diện khác của Premier League là Arsenal với tỷ số 5-1 cũng ở vòng 1/8. Mùa giải 2024/25, PSG và HLV Enrique loại một lúc ba đội bóng Anh trên đường vô địch Champions League, bao gồm Liverpool, Aston Villa và Arsenal.

Tường Linh

Luis Enrique Champions League

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý