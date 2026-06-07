Futsal Thái Sơn Nam tìm lứa kế cận

CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM khởi động chương trình tuyển chọn tài năng trẻ với hơn 2.600 thí sinh đăng ký tham gia tại Đắk Lắk và TPHCM.

Luis Fonseca (phải), người săn tìm "ngọc thô" cho futsal Thái Sơn Nam.

Sáng 7/6, CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM tổ chức đợt tuyển chọn tài năng trẻ đầu tiên tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mở màn cho chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ cầu thủ futsal kế cận.

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, Phó giám đốc kỹ thuật CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM, điểm tuyển sinh tại Buôn Ma Thuột thu hút 620 thí sinh đăng ký. Sau quá trình đánh giá chuyên môn, CLB dự kiến chỉ lựa chọn khoảng 10 gương mặt nổi bật nhất để tiếp tục đào tạo.

Trong khi đó, đợt tuyển chọn tiếp theo diễn ra ngày 14/6 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh. Đến nay, khoảng 2.000 em đã đăng ký tham gia và CLB dự kiến tuyển khoảng 20 học viên.

Các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ chưa ký hợp đồng ngay mà tiếp tục trải qua một tuần tập luyện, sinh hoạt và làm quen với môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Sau giai đoạn này, ban huấn luyện mới đưa ra quyết định cuối cùng về những cầu thủ được giữ lại.

Năm nay, chương trình tuyển sinh dành cho các em sinh từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2012. Bên cạnh kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng, ban tuyển trạch đặc biệt chú trọng tới yếu tố thể hình và tiềm năng phát triển lâu dài.

Đánh giá về chất lượng thí sinh tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết nhiều em gây ấn tượng bởi kỹ thuật tốt, sự tự tin khi thi đấu và sở hữu chiều cao nổi bật so với mặt bằng chung. Điều này cho thấy phong trào futsal trẻ tại khu vực Tây Nguyên đang có những bước phát triển tích cực.

Hơn một thập kỷ qua, Thái Sơn Nam TPHCM được xem là trung tâm đào tạo futsal hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia ở các đấu trường World Cup, châu Á, Đông Nam Á và SEA Games.

Đợt tuyển sinh lần này không chỉ phục vụ mục tiêu bổ sung lực lượng cho CLB mà còn hướng tới việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho futsal Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, các tuyển thủ nổi tiếng như Phạm Đức Hòa, Hồ Văn Ý và Châu Đoàn Phát sẽ trực tiếp tham gia chương trình để giao lưu, truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho những cầu thủ trẻ nuôi dưỡng giấc mơ futsal chuyên nghiệp.