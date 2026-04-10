Futsal Việt Nam gục ngã trước Indonesia

  • Thứ sáu, 10/4/2026 18:53 (GMT+7)
Chiều tối 10/4 (giờ Hà Nội), tuyển futsal Việt Nam để thua 2-3 trước futsal Indonesia thuộc bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026.

Futsal Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Indonesia.

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với áp lực không nhỏ. Thất bại 2-4 trước Thái Lan khiến thầy trò HLV Diego Giustozzi rơi vào nhánh đấu khó và phải chạm trán đương kim vô địch Indonesia. Dù không mang đội hình mạnh nhất, đại diện xứ vạn đảo vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhanh chóng kiểm soát thế trận với các pha tấn công áp đảo. Trong khi đó, Việt Nam gặp khó trong việc triển khai bóng. Dù vậy, cơ hội vẫn đến ở phút thứ 4 khi Thịnh Phát có pha đối mặt nhưng lại dứt điểm dội xà ngang đáng tiếc.

Sức ép của Indonesia sớm được cụ thể hóa. Phút thứ 10, từ sai lầm xử lý của Ngọc Ánh, Kareth chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 13, vẫn là Kareth với cú sút xa uy lực nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối hiệp 1, các học trò HLV Giustozzi hoàn toàn lép vế trước khả năng phối hợp và xử lý trong không gian hẹp của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình. Phút 22, Minh Quang kiến tạo từ tình huống đá phạt để Đa Hải dứt điểm căng như kẻ chỉ, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài bởi chỉ 1 phút sau, Sanjaya tận dụng khoảng trống ở cột xa, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Indonesia.

Trong thế trận bế tắc, Việt Nam buộc tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định. Phút 31, Nhân Gia Hưng thực hiện pha đá biên nhanh, tạo điều kiện để Công Đại dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số còn 2-3.

Ngay sau đó, phút 33, Đa Hải có cơ hội gỡ hòa rõ rệt với cú dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ môn Indonesia, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối.

Trong khoảng 5 phút cuối, Việt Nam đá power-play nhưng không thành công. Trận đấu cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của futsal Việt Nam, song phơi bày khoảng cách nhất định về bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội trước một Indonesia già dặn và hiệu quả hơn.

Với thất bại này, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp Australia hoặc Thái Lan vào lúc 17h00 ngày 12/4.

Futsal Việt Nam thua Thái Lan

Tối 8/4, tuyển futsal Việt Nam nhận thất bại 2-4 trước futsal Thái Lan thuộc lượt trận cuối bảng A giải futsal Đông Nam Á 2026.

Bóng đá Campuchia rút khỏi giải futsal khu vực

Giải futsal Đông Nam Á 2026 chỉ còn 8 đội tham dự sau khi tuyển futsal Campuchia bất ngờ rút lui, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh lại lịch thi đấu và thể thức của giải.

CLB Tây Ban Nha bố trí thủ môn lên đá ở giữa sân

Hôm 2/3, Utebo FC gây sốc khi sử dụng thủ môn để chơi power-play theo kiểu futsal và tạo nên trận hòa 2-2 khó tin trước Ejea thuộc giải hạng 4 Tây Ban Nha (Segunda Federacion).

Minh Nghi

Futsal Việt Nam Hà Nội Futsal Việt Nam

