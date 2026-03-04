CLB Tây Ban Nha bố trí thủ môn lên đá ở giữa sân

Hôm 2/3, Utebo FC gây sốc khi sử dụng thủ môn để chơi power-play theo kiểu futsal và tạo nên trận hòa 2-2 khó tin trước Ejea thuộc giải hạng 4 Tây Ban Nha (Segunda Federacion).

Thủ môn bỏ khung thành, lao lên đá ở giữa sân Hôm 2/3, Utebo FC bố trí thủ môn lên giữa sân và có màn gỡ hòa 2-2 kịch tính trước Ejea thuộc bảng 2 giải hạng 4 Tây Ban Nha.

Trên sân Santa Ana, Utebo bị dẫn 0-2 khi thời gian thi đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút. Tưởng như khó tránh khỏi thất bại, HLV Juan Casajus quyết định thực hiện canh bạc hiếm thấy trong bóng đá 11 người. Ông rút thủ môn để tăng cường một cầu thủ tham gia tấn công, chiến thuật vốn quen thuộc ở futsal nhưng gần như chưa từng xuất hiện ở sân cỏ truyền thống.

Người gác đền số một Jorge Chanza được rút ra nghỉ. Thay vào đó, thủ môn trẻ Pablo Puyod vào sân với vai trò đặc biệt. Anh hoạt động như một "thủ môn kiêm cầu thủ", sẵn sàng tham gia triển khai bóng và gây áp lực ở phần sân đối phương.

Quyết định táo bạo ấy lập tức phát huy tác dụng. Với lợi thế hơn người trong các tình huống tổ chức tấn công, Utebo dồn ép Ejea nghẹt thở trong những phút cuối. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà ghi liền 2 bàn để gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính.

Sau trận, đại diện đội bóng thừa nhận quyết định này đi kèm không ít áp lực. "Tôi hơi lo lắng", một thành viên chia sẻ, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội phải trả giá đắt khi khung thành bỏ trống.

Dẫu vậy, canh bạc của HLV Juan Casajus thành công. Từ chỗ tưởng trắng tay, Utebo giành lại 1 điểm theo cách không ai ngờ tới.

Với kết quả này, Utebo tiếp tục đứng thứ 4, còn Ejea giậm chân ở hạng 14 thuộc bảng 2 giải Segunda Federacion sau 25 vòng đấu.