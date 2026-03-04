Tuyển nữ Nhật Bản thắng 2-0, áp đảo hoàn toàn Đài Bắc Trung Hoa

Sự vượt trội về thế trận giúp tuyển nữ Nhật Bản đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 trưa 4/3.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát. Đội bóng áo xanh đẩy cao đội hình, duy trì nhịp tấn công liên tục và gần như không cho đối thủ cơ hội triển khai bóng.

Theo FlashScore, Nhật Bản kiểm soát bóng tới 89%, trong khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ có 11%. Bóng phần lớn lăn bên phần sân của đội bóng áo trắng khi Nhật Bản liên tục tổ chức các pha lên bóng.

Sự chênh lệch thể hiện rõ qua số cơ hội tạo ra. Nhật Bản tung ra 30 cú sút, trong đó 10 lần trúng khung thành. Ở chiều ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa chỉ có 1 pha dứt điểm và không lần nào buộc thủ môn Nhật Bản phải làm việc.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, Nhật Bản phải chờ tới hiệp hai mới có bàn thắng. Momoko Tanikawa là người mở tỷ số sau một pha dàn xếp tấn công, trước khi Kiko Seike ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+2.

Các chỉ số chuyên môn tiếp tục cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội. Nhật Bản đạt 3,25 bàn thắng kỳ vọng (xG), trong khi con số của Đài Bắc Trung Hoa chỉ là 0,03 (xG).

Đội bóng áo xanh cũng vượt trội ở khả năng tổ chức lối chơi. Nhật Bản thực hiện 746 đường chuyền, trong đó 673 lần chính xác, đạt tỷ lệ 90%. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa chỉ có 90 đường chuyền, với 27 lần thành công, tương đương 30%.

Sự khác biệt còn thể hiện ở các tình huống cố định. Nhật Bản được hưởng 9 quả phạt góc, còn Đài Bắc Trung Hoa không có lần nào.

Chiến thắng 2-0 giúp tuyển nữ Nhật Bản khởi đầu suôn sẻ tại giải đấu. Quan trọng hơn, màn trình diễn cho thấy họ vẫn duy trì lối chơi kiểm soát quen thuộc và khả năng áp đặt thế trận trước nhiều đối thủ trong khu vực.

Lúc 18h, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ ở trận đấu còn lại của bảng C.