Futsal nữ Việt Nam thua Thái Lan

Tối 28/2, tuyển futsal nữ Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước Thái Lan thuộc bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Futsal nữ Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan.

Sau khi mất ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 và tấm HCV SEA Games 33 ngay trên sân nhà vào tay Việt Nam, Thái Lan bước vào giải với quyết tâm đòi lại vị thế số một khu vực. Họ hưởng lợi từ lịch thi đấu thuận lợi cùng bảng đấu dễ thở. Những chiến thắng cách biệt ở vòng bảng giúp đội chủ nhà bảo toàn nền tảng thể lực trước khi bước vào bán kết.

Ngược lại, Việt Nam phải căng mình thi đấu 3 trận liên tiếp vào khung giờ đầu chiều trước những đối thủ khó chịu như Australia, Philippines và Myanmar. Sự bào mòn thể lực ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Việt Nam khởi đầu không tệ khi Thu Xuân tận dụng cơ hội đá bồi mở tỷ số. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng đáp trả. Artkla gỡ hòa trước khi Bubpha liên tiếp lập công bằng những pha dứt điểm một chạm và bắt vô lê chuẩn xác, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về Thái Lan. Paerploy và Arriya phối hợp bài bản nâng tỷ số lên 3-1, trước khi bàn thắng thứ 4 khép lại hy vọng ngược dòng của Việt Nam. Ở những phút cuối, Việt Nam nỗ lực vùng lên và có bàn thắng của Thanh Ngân. Nhưng chừng đó là không đủ để lật ngược thế cờ.

Thất bại với tỷ số 2-4 là lời cảnh báo đúng lúc với tuyển futsal nữ Việt Nam, đồng thời cho thấy Thái Lan sẵn sàng trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á.

Ở trận đấu sớm, Australia ngược dòng hạ Indonesia 3-2 và sẽ đụng độ Thái Lan ở chung kết vào lúc 18h30 ngày 3/2. Cùng ngày, Việt Nam chạm trán Indonesia ở trận tranh hạng 3 vào lúc 15h00.