HAGL thua ngược CAHN

  • Thứ bảy, 28/2/2026 21:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 28/2, CAHN xây chắc ngôi đầu bảng khi vượt qua HAGL với tỷ số 3-1 thuộc vòng 14 V.League.

CAHN ngược dòng thắng HAGL.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục. Alan thử vận may bằng cú sút xa uy lực ở phút 12 nhưng không thắng được Trung Kiên. Quang Hải, Leo Artur hay Văn Hậu cũng lần lượt có cơ hội song các pha dứt điểm thiếu chính xác.

Phía đối diện, HAGL chơi phòng ngự chặt chẽ và cho thấy sự sắc sảo trong khâu phản công. Phút 6, Junior đưa bóng vào lưới Filip Nguyễn nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt đến ở phút 40. Từ pha phản công mẫu mực, Marciel Silva xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi. CAHN rời hiệp một với bất lợi 0-1 dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép nghẹt thở. Sau hàng loạt pha hãm thành, nỗ lực của CAHN được đền đáp. Phút 75, Phạm Minh Phúc tận dụng bóng bật ra trong vùng cấm để dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1.

Đến phút 81, hàng thủ HAGL mắc sai lầm liên tiếp. Trung Kiên cản được cú sút đầu tiên của China nhưng không thể ngăn ngoại binh này đá bồi nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó, Đình Bắc suýt nâng tỷ số lên 3-1 nhưng sút bóng dội cột dọc.

Những phút cuối, HAGL nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của CAHN. Thậm chí tới phút bù giờ thứ 5, China hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả giúp CAHN xây chắc ngôi đầu với 35 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi Ninh Bình tận 8 điểm.

