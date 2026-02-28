Bernabeu từng chứng kiến Kaka trả giá, Mbappe sẽ chọn lối nào?

Câu chuyện năm 2010 của Kaka trở thành lời nhắc nhở đáng suy ngẫm cho Mbappe, khi tiền đạo người Pháp đang chịu đựng cơn đau đầu gối trái trong bối cảnh World Cup đã ở rất gần.

Năm 2010, Kaka bước vào World Cup tại Nam Phi với đầu gối trái không ổn định. Anh biết mình có vấn đề nhưng vẫn hoãn phẫu thuật vì không muốn bỏ lỡ giải đấu lớn nhất sự nghiệp. Quyết định đó về sau bị xem là bước ngoặt tiêu cực trong quãng thời gian anh khoác áo Real Madrid.

Sau World Cup, Kaka phải sang Antwerp (Bỉ) để mổ. Ca nội soi cho thấy chấn thương không chỉ nằm ở sụn chêm ngoài mà còn liên quan đến dây chằng. Thời gian hồi phục kéo dài bốn tháng. Chính Kaka thừa nhận đầu gối đã đau từ lâu, nhưng anh không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy.

Hiện tại, cái tên được nhắc đến trong hoàn cảnh tương tự là Kylian Mbappe.

Mbappe chấn thương ngày 7/12 trong trận gặp Celta Vigo. Kết luận ban đầu chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu gối trái. Anh nghỉ một trận trước Manchester City, rồi trở lại thi đấu các trận cuối năm gặp Alaves, Talavera và Sevilla. Khi đó, có ý kiến cho rằng Mbappe vẫn ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục, trong lúc anh đang chạy đua kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo – cột mốc anh sau đó san bằng.

Mbappe thi đấu trong bối cảnh đầu gối trái chưa hoàn toàn bình phục.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Mbappe vắng bốn trận đầu năm. Real Madrid không công bố thêm báo cáo y tế ngoài thông tin “bong gân đầu gối”. Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng anh có thể gặp vấn đề ở dây chằng bên ngoài. Theo chuyên gia chấn thương Jose Gonzalez được AS dẫn lời, dạng tổn thương này không khiến cầu thủ phải nghỉ ngay lập tức, nhưng nếu tiếp tục thi đấu với cường độ cao, cơn đau sẽ tăng lên.

Mbappe nghỉ từ 20/12 đến 14/1 và chỉ đá 14 phút ở chung kết Siêu cúp gặp Barcelona. Sau đó, anh chơi sáu trận liên tiếp, rồi lại vắng mặt ở trận gặp Real Sociedad. Trong trận play-off Champions League gặp Benfica tại Lisbon, Mbappe thi đấu với dấu hiệu bị hạn chế rõ ràng. Anh tiếp tục ra sân tại El Sadar trước khi không thể góp mặt ở lượt về. Theo AS, tiền đạo người Pháp đang tìm kiếm ý kiến y tế thứ hai.

Tại Bernabeu, câu chuyện của Kaka vẫn còn nguyên giá trị. Một ngôi sao từng cố thi đấu vì World Cup và phải trả giá bằng quãng nghỉ dài cùng sự đứt quãng phong độ.

Mbappe giờ đứng trước lựa chọn rõ ràng: nghỉ đủ lâu để điều trị dứt điểm, hoặc tiếp tục theo hướng bảo tồn và chấp nhận rủi ro. Real Madrid và cầu thủ đang ưu tiên giải pháp thận trọng. Nhưng lịch thi đấu dày và áp lực thành tích khiến mọi quyết định trở nên khó khăn.

Bài học từ Kaka không phải để so sánh hai thế hệ. Đó là lời nhắc rằng trong bóng đá đỉnh cao, cố gắng vượt qua cơn đau có thể đem lại thành tích ngắn hạn, nhưng đôi khi cái giá phải trả lại nằm ở phía sau. Với Mbappe, quyết định lúc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phần còn lại của mùa giải và cả World Cup phía trước.