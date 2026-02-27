Mbappe nguy cơ nghỉ trận gặp Man City

Chấn thương của tiền đạo Kylian Mbappe trở nên đáng lo ngại, khiến ban lãnh đạo Real Madrid bất an.

Chấn thương của Mbappe gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Lễ bốc thăm tại Nyon (Thụy Sĩ) chiều 27/2 một lần nữa đưa Real Madrid chạm trán Man City ở vòng knock-out Champions League. Đây đã là mùa thứ năm liên tiếp hai đội đụng độ nhau tại đấu trường này.

Chia sẻ sau buổi lễ, ông Emilio Butragueno, Giám đốc Đối ngoại của Real Madrid, thừa nhận: “Thật thú vị khi chúng tôi gặp họ gần như mỗi mùa. Nếu không nhầm thì đã là năm thứ năm liên tiếp. Hai đội hiểu nhau rất rõ”.

Huyền thoại người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao chất lượng đội hình của Man City, nhấn mạnh chiều sâu lực lượng giúp HLV Pep Guardiola có nhiều phương án chiến thuật.

Về phía Real Madrid, đội đang đối mặt với nỗi lo lớn mang tên Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp dính chấn thương và chưa có thời điểm trở lại cụ thể. Chính ông Butragueño cũng để ngỏ khả năng ra sân của Mbappe trước Man City.

“Hy vọng đó không phải vấn đề nghiêm trọng, vì cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi chưa biết liệu Mbappe có thể góp mặt khi gặp Man City hay không”, ông Butragueño cho biết.

Theo L’Equipe, Mbappe đang gặp vấn đề ở đầu gối, được mô tả là cơn đau “chưa từng có”. Tình trạng này không xuất hiện đột ngột mà đã kéo dài trong nhiều tuần qua. Dù vậy, Mbappe vẫn nén đau để ra sân thi đấu.

Trước nguy cơ chấn thương có thể trở nên nghiêm trọng hơn, Mbappe sẽ bước vào giai đoạn điều trị và chạy đua với thời gian. Mục tiêu của anh là tránh phải can thiệp phẫu thuật. Trong ngắn hạn, tiền đạo người Pháp dự kiến vắng mặt ít nhất 3 trận đấu để tập trung hồi phục.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.