Sự cố ở lễ bốc thăm Champions League

Tối 27/2, khoảnh khắc "dở khóc dở cười" xuất hiện trên sân khấu lễ bốc thăm Champions League khi Ivan Rakitic lúng túng không thể mở quả bóng chứa lá thăm.

Cựu tiền vệ Ivan Rakitic không thể mở quả bóng ở lễ bốc thăm.

Cựu tiền vệ Barcelona được mời tham gia buổi lễ do UEFA tổ chức. Sau gần 20 phút chờ đợi, Rakitic bước lên thực hiện phần bốc thăm vòng 1/8. Tuy nhiên, thay vì tạo dấu ấn bằng sự điềm tĩnh quen thuộc trên sân cỏ, anh lại gặp sự cố ngoài ý muốn.

Khi chọn một trong 2 quả bóng thuộc nhóm "vị trí 7-8 giai đoạn phân hạng", Rakitic phải xác định đối thủ của Sporting Lisbon và Man City. Thế nhưng, đôi tay trơn trượt khiến anh loay hoay suốt gần 10 giây mà không thể xoay mở quả bóng nhựa.

Người dẫn chương trình liên tục trấn an: "Đừng lo, cứ bình tĩnh". Rakitic vừa lau tay vào áo vest vừa đùa rằng có lẽ kem dưỡng khiến tình huống trở nên khó xử.

Trước hơn 66.000 khán giả theo dõi trực tiếp, cựu sao tuyển Croatia cuối cùng phải nhờ trợ giúp để mở quả bóng. Tờ giấy bên trong hiện lên cái tên Man City, đồng nghĩa đội bóng này tái ngộ Real Madrid.

Ở lượt bốc thứ hai, Rakitic không còn gặp trục trặc. Sporting được xác định đối đầu Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy được xem là hiện tượng thú vị ở Champions League mùa giải năm nay.

Đài TNT Sports nhanh chóng đăng tải đoạn video về Rakitic kèm lời bình hài hước: "Không dễ như bạn nghĩ". Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng tranh luận sôi nổi. Một số đùa vui về loại kem Rakitic sử dụng, số khác thậm chí suy diễn về tính minh bạch của lễ bốc thăm.

Dù vậy, Rakitic nhanh chóng lấy lại sự tự tin để hoàn tất phần việc của mình. Buổi lễ khép lại với nhiều cặp đấu đáng chú ý, trong đó có màn tái ngộ giữa Chelsea và PSG, hay cuộc chạm trán giữa Newcastle và Barcelona trên hành trình hướng tới trận chung kết tháng 5.