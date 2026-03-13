Mbappe chạm trán Vinicius trước World Cup

Mbappe được triệu tập lên tuyển Pháp và sẽ đối đầu Vinicius trong trận giao hữu với Brazil tại Mỹ.

Kylian Mbappe vừa trở lại sau chấn thương.

Không có bất ngờ trong danh sách mới nhất của tuyển Pháp. Mbappe góp mặt cho hai trận giao hữu gặp Brazil và Colombia vào ngày 26 và 29/3 tại Mỹ. Điều khiến người hâm mộ chú ý là màn đối đầu giữa anh và Vinicius, người đồng đội tại Real Madrid.

Đây là đợt tập trung quốc tế cuối cùng trước World Cup 2026. Vì vậy, mọi chi tiết đều mang ý nghĩa chuẩn bị. Cuộc chạm trán giữa Mbappe và Vinicius không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là màn thử nghiệm quan trọng của hai nền bóng đá lớn.

Mbappe vừa trở lại sau một tháng nghỉ vì chấn thương. Anh vào sân từ phút 70 trong trận gặp Manchester City tại Champions League. Những pha xử lý cho thấy vấn đề ở đầu gối đã giảm bớt. Tiền đạo người Pháp để lại tín hiệu tích cực, dù chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Dù vậy, việc Mbappe được triệu tập không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn. Tuyển Pháp có các cam kết thương mại tại Mỹ, đặc biệt với đối tác Nike. Sự hiện diện của ngôi sao lớn nhất đội gần như là điều được tính toán từ trước.

Tình trạng thể lực của Mbappe vẫn cần theo dõi. Real Madrid bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, với cuộc đua La Liga và trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát số phút thi đấu của anh trở nên quan trọng.

HLV Didier Deschamps xác nhận đội tuyển đã làm việc chặt chẽ với Mbappe. Ông cho biết sẽ đánh giá lại tình trạng của cầu thủ này sau trận derby với Atletico Madrid. Quyết định sử dụng anh ở mức độ nào trong hai trận giao hữu sẽ phụ thuộc vào phản ứng của đầu gối.

Bên cạnh yếu tố thể trạng, Mbappe còn đứng trước cột mốc đáng chú ý. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của Giroud hai bàn cho tuyển Pháp. Hai trận gặp Brazil và Colombia mở ra cơ hội để anh san bằng, thậm chí vượt qua cột mốc này.

Vinicius đang có phong độ cao.

Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là màn đối đầu với Vinicius. Hai cầu thủ này thường xuyên sát cánh trong màu áo Real Madrid. Lần này, họ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Ở cấp độ CLB, Mbappe và Vinicius bổ trợ cho nhau. Nhưng khi khoác áo đội tuyển, họ trở thành đối thủ trực tiếp. Đây là điều khiến trận đấu giữa Pháp và Brazil trở nên đáng chờ.

Mbappe cần thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Vinicius cũng bước vào trận đấu với vai trò quan trọng trong đội hình Brazil. Cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao này vì thế không chỉ là điểm nhấn truyền thông, mà còn phản ánh sự cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, mọi màn thể hiện đều mang giá trị tham khảo. Và trận đấu tại Mỹ có thể là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy Mbappe và Vinicius đối đầu trực tiếp trước khi cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn.