Mbappe đặt Real Madrid vào thế khó

Chấn thương của Kylian Mbappe đang đặt Real Madrid vào thế khó giữa mục tiêu Champions League và yêu cầu triệu tập từ đội tuyển Pháp.

Vấn đề của Mbappe không chỉ là chuyên môn.

Chỉ ít ngày trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Manchester City diễn ra vào ngày 18/3, nội bộ Real Madrid xuất hiện bài toán nhạy cảm liên quan đến Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp vừa trở lại tập luyện sau chấn thương đầu gối, nhưng khả năng ra sân vẫn là dấu hỏi lớn.

Mbappe vắng mặt ở trận lượt đi khi Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Man City tại sân Santiago Bernabeu. Chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 2. Sau thời gian điều trị, chân sút 27 tuổi bắt đầu tập luyện trở lại và đang được theo dõi sát sao trước chuyến làm khách tại sân Etihad.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn. Real Madrid cũng phải tính toán kỹ lưỡng vì đợt tập trung đội tuyển quốc gia đang đến gần. Đội tuyển Pháp dự kiến đá giao hữu với Brazil tại Boston ngày 26/3 và gặp Colombia tại Washington DC ngày 29/3.

Theo quy định, Real Madrid không thể ngăn Mbappe lên tuyển nếu anh được xác nhận đủ thể lực thi đấu. Điều đó đồng nghĩa việc sử dụng Mbappe trước Man City hoặc trong trận derby Madrid gặp Atletico Madrid có thể khiến CLB mất quyền kiểm soát lịch trình của cầu thủ.

Trong trường hợp Mbappe chưa thi đấu, Real Madrid có thể gửi báo cáo y tế để xác nhận tình trạng chấn thương, qua đó giúp cầu thủ được nghỉ tối đa 10 ngày và không tham dự loạt trận giao hữu.

HLV Alvaro Arbeloa cho biết Mbappe đang tiến triển tốt nhưng vẫn cần thêm thời gian. "Cậu ấy hồi phục đúng kế hoạch và cải thiện mỗi ngày. Mbappe không thi đấu ở trận gặp Elche, nhưng tôi hy vọng cậu ấy có thể cùng đội sang Manchester", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

Real Madrid hiện nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-0 Man City ở lượt đi. Vì vậy, đội bóng Hoàng gia có thể không mạo hiểm với Mbappe, nhất là khi trận derby Madrid quan trọng đang cận kề.

Trong bối cảnh đó, quyết định sử dụng hay tiếp tục giữ Mbappe nghỉ ngơi đang trở thành bài toán chiến lược với Real Madrid trước chuyến hành quân đến Etihad.

