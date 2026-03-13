Mbappe vướng nghi vấn 'bắt cá hai tay'

Tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha cho thấy mối quan hệ giữa Mbappe và nữ diễn viên Ester Expósito có thể không đơn giản như những hình ảnh lãng mạn từng lan truyền trên mạng xã hội.

Tình trường của Mbappe đang gây chú ý.

Đời tư của Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông Tây Ban Nha sau khi xuất hiện thông tin cho rằng mối quan hệ giữa tiền đạo Real Madrid và nữ diễn viên Ester Exposito đang đứng trước nguy cơ rạn nứt.

Nhà báo Javi Hoyos, người sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram, vừa đăng tải một đoạn video tiết lộ những chi tiết mới liên quan tới chuyện tình cảm của ngôi sao người Pháp. Theo Hoyos, trước khi những hình ảnh Mbappe và Exposito cùng xuất hiện trong chuyến đi tới Paris được lan truyền, tiền đạo của Real Madrid đã có mối liên hệ với Maria Brunn.

Brunn là một influencer và từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Temptation Island. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó cho thấy câu chuyện tình cảm của Mbappe có thể phức tạp hơn những gì công chúng từng nghĩ.

Hoyos cho biết đã liên hệ với những người trong vòng thân cận của Mbappe để tìm hiểu về mối quan hệ giữa cầu thủ này và Exposito. Theo những nguồn tin đó, Mbappe hiện chưa xem mối quan hệ với nữ diễn viên nổi tiếng từ loạt phim Elite là một chuyện tình chính thức.

“Những người gần gũi với Mbappe nói rằng hiện tại anh ấy không có một mối quan hệ nghiêm túc với Ester Exposito, ít nhất là anh ấy không định nghĩa nó theo cách đó”, nhà báo Tây Ban Nha cho biết.

Mbappe đang khoác áo Real Madrid.

Trong khi đó, mối liên hệ giữa Mbappe và Maria Brunn được cho là kéo dài trong nhiều tháng. Theo thông tin Hoyos thu thập được, hai người được nhìn thấy gặp nhau cách đây khoảng một tháng tại địa điểm có tên Salvaje. Dù những người liên quan không xác nhận hai người hẹn hò, họ thừa nhận Mbappe và Brunn đã gặp gỡ nhau trong khoảng sáu tháng qua.

Nhà báo này cho rằng rất khó khẳng định đó chỉ là tình bạn đơn thuần. Theo lời Hoyos, trong những lần gặp gỡ giữa hai người “không thể nói rằng chỉ là bạn bè”.

Về phía Maria Brunn, những người thân cận cho biết cô chưa muốn đưa ra bất kỳ phát biểu nào vào thời điểm này. Trước đây, influencer này từng nhiều lần phủ nhận tin đồn tình cảm với Mbappe khi được hỏi trong các chương trình truyền hình.

Trong khi đời tư trở thành đề tài bàn tán trên truyền thông, Mbappe vẫn duy trì phong độ ổn định trên sân cỏ. Tiền đạo của Real Madrid tiếp tục nằm trong nhóm những chân sút nổi bật tại Champions League mùa này.