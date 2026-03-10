Sự trở lại của Erling Haaland trong buổi tập mới nhất mang đến tin vui lớn cho Manchester City trước chuyến làm khách tại Bernabeu.

Haaland trở lại trước đại chiến Real Madrid.

Manchester City đón nhận tín hiệu tích cực trước trận đấu với Real Madrid ở Champions League khi Erling Haaland trở lại tập luyện cùng toàn đội. Tiền đạo người Na Uy trước đó vắng mặt trong trận gặp Newcastle ở FA Cup cuối tuần qua vì chấn thương.

Theo AS, Haaland tham gia đầy đủ buổi tập của Manchester City trước chuyến bay tới Madrid. Điều này mở ra khả năng anh góp mặt trong trận đấu tại sân Bernabeu thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 12/3. Sự hiện diện của chân sút chủ lực rõ ràng mang lại cú hích lớn cho đội bóng của Pep Guardiola.

Dù vậy, khả năng Haaland ra sân ngay từ đầu vẫn chưa chắc chắn. Guardiola thường thận trọng với những cầu thủ vừa bình phục chấn thương. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có xu hướng đưa họ trở lại một cách từ tốn để tránh rủi ro tái phát.

Thực tế, Haaland từng rơi vào hoàn cảnh tương tự trong một chuyến làm khách trước đây tại Bernabeu. Khi đó, anh cũng được theo dõi kỹ sau chấn thương và không có tên trong đội hình xuất phát.

Ngoài yếu tố thể trạng của Haaland, phong độ của các cầu thủ tấn công khác cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của Guardiola. Omar Marmoush và Antoine Semenyo đang có hiệu suất ghi bàn tốt trong thời gian gần đây. Chính điều này khiến khả năng họ tiếp tục được đá chính trở nên khá cao.

Nếu kịch bản đó xảy ra, Haaland nhiều khả năng bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy vẫn có thể trở thành phương án quan trọng trong hiệp hai, đặc biệt khi Manchester City cần tăng sức ép lên hàng thủ Real Madrid.

Dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, sự trở lại của Haaland vẫn khiến Real Madrid phải dè chừng. Chỉ riêng việc anh có mặt trong danh sách thi đấu cũng đủ để khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đại chiến tại Bernabéu.