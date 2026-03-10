Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sesko sánh ngang Haaland, 'ăn đứt' Hojlund

  Thứ ba, 10/3/2026 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Benjamin Sesko đạt hiệu suất dứt điểm ngang ngửa với chân sút hàng đầu giải đấu là Erling Haaland, đồng thời vượt xa Rasmus Hojlund.

Sesko dứt điểm vượt trội hơn hẳn Hojlund.

Theo số liệu của Premier League và trang thống kê FBref, Haaland dẫn đầu mùa 2025/26 về tổng số cú sút với 81 lần dứt điểm. Trong khi đó, Sesko chưa có nhiều thời gian ra sân khi mới thi đấu khoảng 1.300 phút, nên tổng số cú sút không cao bằng.

Tuy nhiên, hiệu suất dứt điểm trúng đích của Sesko đạt 1,86 lần mỗi 90 phút, ngang với Haaland. Dù không thường xuyên đá chính, tiền đạo người Slovenia kịp ghi 8 bàn thắng. Nếu được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn, thành tích của anh hoàn toàn có thể cải thiện.

Đáng chú ý, phong độ của Sesko tăng mạnh từ đầu năm 2026. Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp giúp anh dần khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Michael Carrick. Các chỉ số cũng ủng hộ tiền đạo này khi anh ghi bàn nhiều hơn mức bàn thắng kỳ vọng (xG).

Thành tích của Sesko rõ ràng nổi bật hơn hẳn Hojlund. Mùa trước, tiền đạo người Đan Mạch chỉ đạt trung bình 0,58 cú sút trúng đích mỗi 90 phút. Tính cả 2 mùa giải Premier League, thông số này chỉ ở mức 0,71, thấp hơn nhiều so với nhịp độ dứt điểm hiện tại của Sesko.

Nguồn tin nội bộ tại trung tâm huấn luyện Carrington tin rằng Sesko mang lại nhiều giá trị hơn với khả năng làm tường tốt, lợi thế không chiến rõ rệt và tần suất tham gia vào các pha bóng cao hơn. Những yếu tố này giúp hàng công MU trở nên đa dạng.

Với tiềm năng lớn cùng bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành, Sesko được xem là bản hợp đồng hứa hẹn. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ, tiền đạo 22 tuổi hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung phong đáng gờm nhất Premier League trong tương lai gần.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Sesko Erling Haaland

