Antony nguy cơ vắng mặt ở World Cup

HLV Carlo Ancelotti được cho là sẽ tiếp tục gạch tên Antony khỏi danh sách triệu tập của Brazil, bất chấp việc đội tuyển đang thiếu hụt nhân sự ở cánh phải.

Antony không được HLV Ancelotti tín nhiệm.

Theo truyền thông Brazil, Antony hiện không nằm trong nhóm những cầu thủ có khả năng được triệu tập cho đợt tập trung sắp tới. Đây cũng là danh sách quan trọng cuối cùng trước khi ban huấn luyện "Selecao" đưa ra quyết định chính thức về đội hình tham dự World Cup 2026 vào tháng 6 tới.

Quyết định của HLV Ancelotti gây chú ý bởi tuyển Brazil đang mất đi một phương án quan trọng ở cánh phải. Rodrygo Goes phải nói lời chia tay World Cup 2026 vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo thứ tự ưu tiên hiện tại của ban huấn luyện, Antony vẫn xếp sau nhiều cái tên khác như Neymar, Endrick, Igor Thiago và Rayan.

Ở cấp CLB, Antony vẫn duy trì phong độ ổn định trong màu áo Real Betis. Thực tế, cầu thủ người Brazil hiện phải vật lộn với chứng đau xương mu, tình trạng ảnh hưởng phần nào đến khả năng vận động của anh trên sân. Dù vậy, các con số thống kê của Antony vẫn khá ấn tượng với 11 bàn và 9 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Antony vắng mặt trong màu áo "Selecao" gần ba năm. Lần gần nhất anh ra sân cho đội tuyển Brazil là vào ngày 25/3/2023 trong trận giao hữu gặp Morocco. Ở trận đó, anh vào sân từ ghế dự bị và thi đấu khoảng 30 phút.

Tính đến nay, Antony có 16 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được 2 bàn thắng. Dù từng được HLV Ancelotti triệu tập trở lại vào tháng 6 năm ngoái, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn không được trao cơ hội ra sân trong các trận gặp Ecuador và Paraguay. Do đó, khả năng góp mặt tại World Cup 2026 của Antony cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

