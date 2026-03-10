Hành động gây chú ý của Pedri

Dù tỏa sáng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri vẫn giữ thói quen giản dị gọi điện cho mẹ gần như mỗi ngày để tìm sự cân bằng sau ánh hào quang sân cỏ.

Pedri thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày với người mẹ của mình.

Sinh ra tại đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Pedri lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng giàu tình yêu thương. Cha mẹ anh, đặc biệt mẹ, luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong hành trình bóng đá của tiền vệ sinh năm 2002.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Pedri thừa nhận thường xuyên gọi điện về nhà mỗi ngày, bất kể lịch thi đấu dày đặc tại Tây Ban Nha hay khi tập trung cùng tuyển quốc gia.

Sự gắn bó ấy khiến người hâm mộ thích thú. Pedri chia sẻ rằng mẹ vẫn nhắc nhở anh những điều rất đời thường như ăn uống đầy đủ, ngủ sớm hay giữ sức khỏe sau các trận đấu căng thẳng. Với tiền vệ trẻ, đó là nguồn động lực giúp anh giữ được sự cân bằng giữa ánh hào quang sân cỏ và cuộc sống cá nhân.

Tài năng của Pedri sớm được khẳng định. Sau khi chuyển đến Barcelona từ Las Palmas năm 2020, anh nhanh chóng trở thành trụ cột tuyến giữa nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Pedri từng giành giải Golden Boy năm 2021 và Kopa Trophy cùng năm, những danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

Dù trở thành ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri vẫn giữ hình ảnh chàng trai khiêm tốn, ít ồn ào ngoài sân cỏ. Trong một môi trường bóng đá ngày càng hào nhoáng, Pedri khiến người ta nhớ đến giá trị giản dị. Ở đó, thành công lớn nhất đôi khi bắt đầu từ một gia đình luôn đứng phía sau.

