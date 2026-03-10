Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động gây chú ý của Pedri

  • Thứ ba, 10/3/2026 16:46 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Dù tỏa sáng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri vẫn giữ thói quen giản dị gọi điện cho mẹ gần như mỗi ngày để tìm sự cân bằng sau ánh hào quang sân cỏ.

Pedri anh 1

Pedri thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày với người mẹ của mình.

Sinh ra tại đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Pedri lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng giàu tình yêu thương. Cha mẹ anh, đặc biệt mẹ, luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong hành trình bóng đá của tiền vệ sinh năm 2002.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Pedri thừa nhận thường xuyên gọi điện về nhà mỗi ngày, bất kể lịch thi đấu dày đặc tại Tây Ban Nha hay khi tập trung cùng tuyển quốc gia.

Sự gắn bó ấy khiến người hâm mộ thích thú. Pedri chia sẻ rằng mẹ vẫn nhắc nhở anh những điều rất đời thường như ăn uống đầy đủ, ngủ sớm hay giữ sức khỏe sau các trận đấu căng thẳng. Với tiền vệ trẻ, đó là nguồn động lực giúp anh giữ được sự cân bằng giữa ánh hào quang sân cỏ và cuộc sống cá nhân.

Tài năng của Pedri sớm được khẳng định. Sau khi chuyển đến Barcelona từ Las Palmas năm 2020, anh nhanh chóng trở thành trụ cột tuyến giữa nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Pedri từng giành giải Golden Boy năm 2021 và Kopa Trophy cùng năm, những danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

Dù trở thành ngôi sao của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri vẫn giữ hình ảnh chàng trai khiêm tốn, ít ồn ào ngoài sân cỏ. Trong một môi trường bóng đá ngày càng hào nhoáng, Pedri khiến người ta nhớ đến giá trị giản dị. Ở đó, thành công lớn nhất đôi khi bắt đầu từ một gia đình luôn đứng phía sau.

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Đội hình trong mơ của Barcelona với 2 tân binh giá 250 triệu euro

Barcelona nhiều khả năng sẽ kích nổ bom tấn ở vị trí tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

5 giờ trước

MU lên danh sách 5 cầu thủ thay Rashford

Sau khi Marcus Rashford thi đấu ấn tượng trong màu áo Barcelona theo dạng cho mượn, MU được cho là sớm chuẩn bị phương án thay thế tiền đạo người Anh.

35:2074 hôm qua

Lời khen của Lewandowski dành cho Rashford

Robert Lewandowski khen ngợi Marcus Rashford toàn diện khi tiền đạo thuộc biên chế MU hồi sinh phong độ tại Barcelona.

19:04 6/3/2026

Antony nguy co vang mat o World Cup hinh anh

Antony nguy cơ vắng mặt ở World Cup

11 phút trước 17:05 10/3/2026

0

HLV Carlo Ancelotti được cho là sẽ tiếp tục gạch tên Antony khỏi danh sách triệu tập của Brazil, bất chấp việc đội tuyển đang thiếu hụt nhân sự ở cánh phải.

Con trai Rooney doi doi hinh anh

Con trai Rooney đổi đời

40 phút trước 16:36 10/3/2026

0

Kai Rooney có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi ký hợp đồng với công ty đại diện nổi tiếng Triple S Sports Management, đơn vị do siêu cò Paul Stretford điều hành.

