Còn ai nhớ 'gã trai hư' Joey Barton?

Cựu tiền vệ Joey Barton vừa bị cảnh sát bắt giữ sau một vụ xô xát tại sân golf ở Liverpool khiến một người đàn ông bị thương phải nhập viện.

Joey Barton tiếp tục gây rối.

Theo Daily Mail, Barton là một trong hai người bị tạm giữ để phục vụ điều tra với cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng. Vụ ẩu đả xảy ra hôm 8/3 tại khu vực gần CLB Golf Huyton and Prescot. Nạn nhân được xác định bị chấn thương ở vùng mặt và xương sườn, sau đó được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Nguồn tin cho biết mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ bên trong khu nhà câu lạc bộ của sân golf trước khi leo thang thành xô xát. Có thông tin cho rằng Barton hành động để tự vệ. Cảnh sát Merseyside xác nhận mở cuộc điều tra về vụ việc và tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm để làm rõ tình tiết.

Barton không còn là cái tên xa lạ với những người hâm mộ bóng đá. Anh có sự nghiệp thi đấu đáng chú ý khi khoác áo các CLB Man City, Newcastle United, QPR hay Marseille. Tuy nhiên, Barton cũng nổi tiếng không chỉ vì chuyên môn mà còn bởi hàng loạt bê bối và rắc rối pháp lý.

Cựu cầu thủ người Anh thường giở thói côn đồ và vô kỷ luật cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hồi năm 2012, Barton từng bị FA cấm thi đấu 12 trận bởi hành vi thúc cùi chỏ vào mặt Tevez và "làm loạn" trên sân Etihad.

Barton còn là một con nghiện cờ bạc nặng. Anh từng thừa nhận cá độ lên tới 15.000 lần ở rất nhiều môn thể thao khi còn là cầu thủ. Trong đó, Barton cá độ bóng đá 1.260 lần với số tiền trung bình là 150 bảng/lần. Thậm chí ở một số trận đấu, Barton còn cược cho đội nhà thua trận.

