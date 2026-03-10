Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam bị loại

  • Thứ ba, 10/3/2026 18:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 10/3, tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại VCK Asian Cup nữ 2026 sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C.

Tuyển nữ Việt Nam bị loại ngây từ vòng bảng.

Trước đối thủ vượt trội đẳng cấp, tuyển nữ Việt Nam vào trận với mục tiêu hạn chế bàn thua, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Tuy nhiên, sức ép lớn từ Nhật Bản khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thất bại với tỷ số 0-4.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Đông Nam Á có nhiều phản ứng khác nhau. Một số CĐV châm biếm việc tuyển nữ Việt Nam từng tính toán hiệu số bàn thắng trước trận. Trong khi đó, nhiều bình luận thể hiện sự tôn trọng dành cho thủ môn Khổng Thị Hằng sau hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Dù vậy, không ít ý kiến trung lập vẫn bày tỏ sự tôn trọng dành cho nỗ lực của đội bóng áo khi phải đối đầu một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Nhật Bản. Hầu hết đều cho rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và có thể trở lại mạnh mẽ ở các giải đấu sắp tới.

Ở trận đấu cùng giờ, Đài Bắc Trung Hoa đánh bại Ấn Độ 3-1. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -4, kém xa các đội xếp thứ 3 khác như Philippines và Uzbekistan (cùng hiệu số -2).

Cao Pendant Quang Vinh và vợ chuẩn bị mâm cơm Việt Nam ngày Tết Trở về quê mẹ thi đấu và sinh sống, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và gia đình nhỏ luôn tìm hiểu về các phong tục, văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Vợ chồng cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm truyền thống chuẩn vị Việt Nam ngày đầu năm mới 2026.

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội đi World Cup

Để thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của bảng C chiều 10/3, tuyển nữ Việt Nam chính thức dừng bước tại VCK Asian Cup 2026.

2 giờ trước

5 nữ cầu thủ Iran từ chối trở về nước

Năm cầu thủ của tuyển nữ Iran được cấp quy chế tị nạn nhân đạo tại Australia sau khi từ chối trở về quê nhà vì lo ngại bị trừng phạt.

11 giờ trước

Tuyển nữ Iran bị đe dọa

Tuyển nữ Iran có thể gặp rắc rối sau khi các cầu thủ từ chối hát quốc ca trước trận gặp tuyển nữ Hàn Quốc tại giải Asian Cup nữ 2026.

38:2271 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Đông Nam Á Đông Nam Á

    Doan Van Hau tro lai tuyen Viet Nam hinh anh

    Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam

    22 phút trước 20:02 10/3/2026

    0

    Đoàn Văn Hậu là gương mặt nổi bật trong nhóm 8 cầu thủ CLB Công an Hà Nội được gọi vào danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển Việt Nam.

    Sesko duoc binh chon hay nhat thang hinh anh

    Sesko được bình chọn hay nhất tháng

    31 phút trước 19:53 10/3/2026

    0

    Chuỗi bàn thắng quan trọng trong tháng 2 giúp tiền đạo Benjamin Sesko của Manchester United giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng do người hâm mộ Premier League bình chọn.

