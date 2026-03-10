Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam bị loại

Tối 10/3, tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại VCK Asian Cup nữ 2026 sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C.

Tuyển nữ Việt Nam bị loại ngây từ vòng bảng.

Trước đối thủ vượt trội đẳng cấp, tuyển nữ Việt Nam vào trận với mục tiêu hạn chế bàn thua, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Tuy nhiên, sức ép lớn từ Nhật Bản khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thất bại với tỷ số 0-4.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Đông Nam Á có nhiều phản ứng khác nhau. Một số CĐV châm biếm việc tuyển nữ Việt Nam từng tính toán hiệu số bàn thắng trước trận. Trong khi đó, nhiều bình luận thể hiện sự tôn trọng dành cho thủ môn Khổng Thị Hằng sau hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Dù vậy, không ít ý kiến trung lập vẫn bày tỏ sự tôn trọng dành cho nỗ lực của đội bóng áo khi phải đối đầu một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Nhật Bản. Hầu hết đều cho rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và có thể trở lại mạnh mẽ ở các giải đấu sắp tới.

Ở trận đấu cùng giờ, Đài Bắc Trung Hoa đánh bại Ấn Độ 3-1. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -4, kém xa các đội xếp thứ 3 khác như Philippines và Uzbekistan (cùng hiệu số -2).

