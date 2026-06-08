Vì sao Becamex TP.HCM xuống hạng?

Một thời làm mưa làm gió tại V.League, Becamex TP.HCM giờ đây xuống hạng lần đầu sau 22 năm.

Thắng lợi 3-1 trước HAGL ở vòng đấu cuối không thể cứu vãn Becamex TP.HCM. Ảnh: VPF.

"Thay mặt ban lãnh đạo CLB, tôi giao nhiệm vụ cho toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ: Phấn đấu đạt thành tích top 3 bảng xếp hạng V.League 2025/26", chủ tịch CLB Becamex TP.HCM, Hồ Hồng Thạch, phát biểu trong lễ xuất quân của đội tháng 8/2025.

"Đây không chỉ là chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của chúng ta trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính mình. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần chiến đấu không ngừng và sự cổ vũ của hàng triệu trái tim yêu bóng đá, chúng ta sẽ làm được", ông Hồ Hồng Thạch kết lại.

Becamex TP.HCM khởi đầu suôn sẻ tại V.League mùa này với chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku trước HAGL. Kết thúc vòng đầu, đội chủ sân Bình Dương đứng đầu bảng xếp hạng. Hứng khởi và đầy hy vọng là cảm giác lúc bấy giờ của cổ động viên Becamex TP.HCM.

10 tháng sau, CLB của chủ tịch Hồ Hồng Thạch rớt hạng. Cả mùa, Becamex TP.HCM chỉ một lần rơi xuống vị trí bét bảng. Lần ấy xảy ra ở vòng đấu cuối.

Vì đâu nên nỗi?

Dù chia tay hàng loạt ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, trong đó tiêu biểu là đội trưởng Nguyễn Tiến Linh, đội hình của Becamex TP.HCM vẫn có chất lượng không tệ. Transfermarkt đang định giá đội chủ sân Bình Dương 3,2 triệu euro, đứng thứ 8 toàn giải. Để so sánh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội được định giá 2,98 triệu euro, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc, hơn Becamex TP.HCM 6 bậc.

Lực lượng của "Cơn lốc miền Đông" vẫn còn đó những cầu thủ từng lên ĐTQG hoặc các đội tuyển trẻ, hay từng có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến V.League, như Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trần Việt Cường, Trần Minh Toàn, Adriano Schmidt, Mạc Hồng Quân...

Tuy nhiên trong năm 2025, Becamex TP.HCM có hai ca đứt dây chằng: Vĩ Hào phải nghỉ thi đấu hơn một năm, thời gian ngồi ngoài của Minh Khoa là 5 tháng.

Song, lý do lớn nhất dẫn đến sự sa sút của đội chủ sân Bình Dương là sự rối loạn trên băng ghế huấn luyện. Từ đầu mùa 2023 đến nay, Becamex TP.HCM trải qua 7 đời HLV: Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và hiện tại là Hứa Hiền Vinh. Nhiều người trong số này có thời gian tại vị ngắn ngủi: Nguyễn Quốc Tuấn (chưa đầy 3 tháng), Hoàng Anh Tuấn (khoảng 5 tháng), Nguyễn Công Mạnh (chưa đầy 5 tháng) hay Nguyễn Anh Đức (gần 4 tháng).

Mỗi HLV mang đến một lối chơi, một triết lý và một cách sử dụng nhân sự khác nhau. Các cầu thủ chưa kịp quen với lối đá của người này đã phải thích nghi với chiến thuật của người khác. Becamex TP.HCM loay hoay với vòng lặp luẩn quẩn: HLV mới thử nghiệm, đội có kết quả không tốt, ban lãnh đạo đưa HLV mới về sau thời gian ngắn và người mới lại phải ra đi khi các cầu thủ chưa kịp làm quen với triết lý của mình.

Becamex TP.HCM liên tục thay tướng, nhưng không thể đổi vận. Không có làn gió mới, cũng chẳng có sự ổn định, tình hình càng trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của đội bóng. Việc kết quả không thay đổi theo chiều hướng tích cực làm ảnh hưởng đến tâm lý các thành viên CLB và tất cả rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Vấn đề Becamex TP.HCM gặp phải thực ra không phải đến giờ mới xuất hiện. Sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2018, "Cơn lốc miền Đông" chưa từng một lần lọt vào top 3 V.League. Đó cũng là danh hiệu gần nhất của Becamex TP.HCM. Lần gần nhất họ vô địch V.League cách đây 11 năm.

Khoảng cách giữa 6 đội cuối bảng V.League mùa này chỉ bằng đúng một chiến thắng, dấu hiệu cho thấy một cuộc đua trụ hạng khốc liệt hiếm có trong lịch sử đã diễn ra. Đồ họa: VPF.

Tuy nhiên, sa sút không có nghĩa là đến mức xuống hạng. Thảm cảnh của Becamex TP.HCM mùa này còn liên quan tới cuộc đua trụ hạng khốc liệt bậc nhất lịch sử. Khi V.League mùa này khép lại, khoảng cách giữa 6 đội nhóm cuối bảng chỉ bằng đúng một chiến thắng. Ngoài Bình Dương, còn hàng loạt tên tuổi lừng lẫy bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng ở giai đoạn cuối như SLNA, Thanh Hóa, HAGL, Đà Nẵng...

Bản thân Becamex TP.HCM cũng không hề tệ, họ bằng điểm Đà Nẵng và PVF-CAND (25 điểm), chỉ đứng bét bảng bởi thua chỉ số phụ. 25 điểm ấy lẽ ra đủ để trụ hạng trong phần lớn các mùa giải. Để tiện so sánh, đội bét bảng mùa trước Quy Nhơn United chỉ có 21 điểm, Khánh Hòa mùa trước nữa chỉ có 11 điểm.

Bao giờ cho đến ngày xưa?

Becamex TP.HCM từng là thế lực hùng mạnh tại V.League. Từ năm 2007 tới năm 2015, đội bóng khi ấy có tên Becamex Bình Dương 4 lần vô địch hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đỉnh cao là mùa 2015 khi "Cơn lốc miền Đông" thành công rực rỡ với cú ăn ba danh hiệu V.League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia. Năm 2009, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành CLB Việt Nam đầu tiên vào bán kết AFC Cup.

Thời kỳ ấy, Becamex Bình Dương được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam". Độ chịu chơi của CLB sau khi về tay tập đoàn Becamex khiến họ được so sánh với ông chủ Roman Abramovich của Chelsea.

Lúc bấy giờ, đội hình của Becamex Bình Dương là dải ngân hà với hàng loạt sao số như Lee Nguyễn, Huỳnh Kesley Alves, Philani, Lê Công Vinh, Vũ Như Thành, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Vũ Phong, Trương Đình Luật, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thế Anh, Leandro de Oliveira, Lê Tấn Tài, Mai Tiến Thành, Huỳnh Quang Thanh, Lê Phước Tứ... Trên băng ghế huấn luyện, hai ngôi sao của đội bóng đất Thủ một thời là Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung.

Tất cả đã chìm vào quá khứ. Xa thời hoàng kim, Becamex TP.HCM giờ trở thành đội bóng Hạng Nhất. Cái tên Becamex Bình Dương vàng son một thuở không còn. Và suất đá V.League cũng không.

Không còn hiện diện ở hạng đấu cao nhất, tương lai của những tài năng như Minh Khoa, Vĩ Hào hay Việt Cường cũng là dấu hỏi lớn. Sẽ là phí phạm nếu các cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức này phải thi đấu ở hạng dưới. Và chính tương lai của Becamex TP.HCM cũng là dấu hỏi: Đội bóng này sẽ đi về đâu sau khi hứng chịu nỗi đau xuống hạng này?