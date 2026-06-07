Becamex TP.HCM rớt hạng

Lần đầu sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại hạng đấu cao nhất Việt Nam, CLB 4 lần vô địch V.League Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương) rớt hạng.

Chiến thắng trước HAGL không thể giúp Becamex TP.HCM ở lại với V.League 2026/27. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM

Becamex TP.HCM khởi đầu thuận lợi trước HAGL trong trận đấu cuối cùng của mình tại V.League 2025/26. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Trần Việt Cường phất bóng cho Bùi Vĩ Hào băng lên dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Sau bàn mở tỷ số, Becamex TP.HCM chơi trên chân đối thủ, nhưng lại phải nhận bàn thua dù HAGL bỏ lỡ một số cơ hội. Phút 39, Trần Gia Bảo đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho đội khách.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Becamex TP.HCM ghi bàn thứ hai ở phút 59. Người lập công là Việt Cường sau tình huống sút xa. Đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh tiếp tục chơi lấn lướt và có bàn tiếp theo ở phút 88 nhờ cú dứt điểm từ xa của Ugochukwu Oduenyi. 3-1 nghiêng về Becamex TP.HCM là tỷ số chung cuộc.

Song, 3 điểm trước HAGL không thể cứu vãn CLB từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam". Cả ba đội SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM đều có 24 điểm, nhưng đội chủ sân Bình Dương có thành tích đối đầu kém nhất. Becamex TP.HCM thua cả hai lượt đi và về trước SHB Đà Nẵng cũng như thua một, hòa một trước PVF-CAND.

Lần đầu sau 22 năm, Becamex TP.HCM xuống hạng.

Becamex TP.HCM (tên cũ Becamex Bình Dương) là một trong những CLB giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 chức vô địch V.League trong các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Họ cũng có thêm 3 lần giành Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng đất Thủ cũng từng là lá cờ đầu của bóng đá Việt Nam ở châu Á với nhiều lần vượt qua vòng bảng AFC Cup, gây ấn tượng tại AFC Champions League.

Thời kỳ hoàng kim, Becamex TP.HCM được mệnh danh "Chelsea Việt Nam", sở hữu những tên tuổi lừng lẫy cả trên băng ghế huấn luyện lẫn sân cỏ như Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Lee Nguyễn, "King Leandro", Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh... Họ từng đóng góp đáng kể cho tuyển Việt Nam trong các chiến tích lớn, đồng thời là động lực thúc đẩy V.League phát triển trong một thời kỳ dài. Việc Becamex TP.HCM xuống hạng chắc chắn là tổn thất rất lớn cho bóng đá phía Nam.

Ở các trận đấu cùng giờ, PVF-CAND thắng SLNA 3-1 nhờ hat-trick của Mahmoud Eid trên sân Vinh. Phía bên kia chiến tuyến, Lê Đình Long Vũ là người ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ.

Tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đả bại Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Các bàn thắng thuộc về Milan Makaric, Ribamar, Joel Lopez Pissano và Ngô Hồng Phước.

SHB Đà Nẵng trụ hạng. PVF-CAND sẽ thi đấu trận play-off gặp Bắc Ninh - á quân hạng nhất mùa này. Trận đấu diễn ra trên sân Hà Tĩnh ngày 18/6.