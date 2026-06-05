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Thể thao

CLB Công an Hà Nội đồng ý trả người cho tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup

  • Thứ sáu, 5/6/2026 09:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CLB CAHN chính thức đồng ý nhả người cho ĐTQG Việt Nam dự ASEAN Cup 2026.

Sáng 5/6, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin chính thức việc CLB CAHN đồng ý cho các cầu thủ lên tuyển dự ASEAN Cup 2026, dù trùng lịch thi đấu trận play-off AFC Champions League Elite 2026/27.

“Trong bối cảnh mùa giải V. League chưa kết thúc, LĐBĐVN duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các Câu lạc bộ và nhiệm vụ của Đội tuyển Quốc gia. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam”, thông báo trên trang chính thức của VFF có đoạn.

“Ngay từ ngày 20/5/2026, lãnh đạo LĐBĐVN và lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, CLB Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026”.

“Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa LĐBĐVN và các câu lạc bộ tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, góp phần nâng cao sức mạnh Đội tuyển Quốc gia và hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực”.

Trận play-off AFC Champions League Elite 2026/27 giữa CAHN và Adelaide United diễn ra ngày 11/8, đúng vào thời điểm ASEAN Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Điều này khiến đội bóng ngành công an đối mặt nguy cơ thiếu vắng nhiều trụ cột khi hàng loạt cầu thủ như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh hay Bùi Hoàng Việt Anh đều là những nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam.

Ở đợt tập trung gần nhất, CAHN là CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển với 7 cầu thủ. Ngoài những gương mặt quen thuộc, Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Đô cũng thường xuyên được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong thời gian qua.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

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Đình Bắc Hà Nội Nguyễn Quang Hải AFF Cup Đoàn Văn Hậu Đình Bắc

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

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