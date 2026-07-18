Vé xem tuyển Việt Nam tăng giá gấp 3 lần

Từ mức giá gốc cao nhất là 300.000 đồng/vé, giá vé chợ đen trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar giờ tăng lên mức 750.000 đồng/vé.

Vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar tăng giá mạnh trước ngày thi đấu. Ảnh: VFF.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews chiều tối 17/7, phe vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar đang rao bán với mức giá 700.000-750.000 đồng/vé cho các chỗ ngồi đẹp nhất, giữa khán đài A sân Thái Nguyên, cao gần gấp ba lần so với giá gốc 300.000 đồng/vé. Ban đầu, ba mức giá gốc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra là 100.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé và 300.000 đồng/vé.

Giá vé chợ đen của các chỗ ngồi chếch sang hai bên khán đài tăng hơn gấp đôi, từ 200.000 đồng mỗi vé lên mức dao động trong khoảng từ 450.000 tới 550.000 đồng. Những vị trí xấu tại khán đài C và D, tức ngồi sau hai khung thành, cũng tăng gấp ba từ 100.000 đồng mỗi vé thành 300.000 đồng.

VFF bắt đầu mở bán vé theo hình thức trực tuyến từ 10h sáng 8/7. Tới 16h30 chiều 9/7, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng đã được bán hết. Chiều 14/7, VFF thông báo vé loại 200.000 đồng cũng không còn. Những tấm vé hạng 100.000 đồng còn lại bắt đầu được VFF mở bán trực tiếp tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Thái Nguyên từ 14h30 chiều 16/7 với giới hạn tối đa 4 vé/người mua. Sáng 17/7, tức một ngày trước trận đấu, trang chủ liên đoàn thông báo hết vé.

Trận giao hữu với Myanmar lúc 19h tối 18/7 là lần đầu tiên tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Thái Nguyên. Bên cạnh sức hút của đội tuyển vừa vô địch ASEAN Cup 2024 và các ngôi sao, đây là một trong những lý do khiến người dân Thái Nguyên háo hức chờ đợi trận đấu này.

Sân Thái Nguyên được đầu tư 535 tỷ đồng , có sức chứa 22.000 chỗ ngồi và khánh thành ngày 19/12/2025.